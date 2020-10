Castiglione – Ecco i lavori in via Guidetti

CASTIGLIONE Da domani al via una tranche di asfaltature nell’ambito della quale, entro la fine di questa settimana o al massimo con l’inizio della prossima, è previsto anche l’intervento con il quale verrà realizzata l’apertura di via Guidetti su via Lonato. Intervento, quest’ultimo, che quando mesi fa era stato annunciato dall’amministrazione comunale aveva provocato vibranti proteste e anche una raccolta firme da parte dei residenti in zona.

Insomma nel giro di una settimana circa il quartiere Primo Maggio sarà dotato di una nuova uscita direttamente sua via Lonato. Il Comune infatti ancora mesi fa – da non molto tempo si era concluso il lockdown – aveva annunciato l’intenzione di realizzare una nuova uscita per il quartiere proprio aprendo via Guidetti, oggi a fondo chiuso. Proprio perché si tratta di una strada a fondo chiuso, al termine della quale tra l’altro si trova anche un piccolo asilo e dove diversi genitori portano i figli a giocare, in parecchi avevano chiesto al Comune di rinunciare all’apertura della via o comunque di trovare soluzioni alternative.

Ma per il Comune si tratta di un fattore legato alla sicurezza: l’unica via di accesso e uscita dal quartiere, particolarmente popoloso, è infatti via Pietro Nenni. Spesso di conseguenza in quel punto si creano file e ingorghi che possono provocare diversi problemi anche di sicurezza – la scorsa estate nel quartiere si verificò un incidente domestico e l’ambulanza registrò non poche difficoltà a transitare.

In ogni caso ormai da qualche tempo il Comune ha deciso di procedere con l’apertura di via Guidetti e ora è giunto il momento. Nell’ambito dei lavori di asfaltatura previsti a partire da domani, verrà realizzato anche l’intervento che a suo tempo era stato contestato.

Per quanto riguarda gli asfalti, come spiega l’assessore Michele Falcone, oltre che in via Guidetti i lavori verranno realizzati anche nelle vie San Pietro, Delle Cave, Brunelleschi, Palladio, Leonardo da Vinci, Roversino, Adamello, Michelangelo e Leoncavallo. Costo totale dell’intervento, che in una decina di giorni dovrebbe concluders, poco meno di 150mila euro.