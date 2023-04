Calcio Serie C – E’ di nuovo febbre Mantova: circa 300 tifosi domenica a Vercelli

Mantova Cos’è rimasto della gara di sabato al “Martelli”? In primis i tre punti, fondamentali per la classifica. E poi il tanto affetto mostrato dai mantovani prima, durante e dopo la partita. Un entusiasmo ritrovato grazie alla vittoria e all’iniziativa lanciata dal presidente Filippo Piccoli, ormai nelle grazie dei tifosi virgiliani: pochissimi gesti, che però hanno toccato il cuore dei tifosi. Un entusiasmo da coltivare in queste ultime due sfide di campionato, magari con due vittorie che possano dare ulteriore slancio in vista della prossima stagione. I 5000 spettatori sono serviti per misurare la febbre, ora però si aspettano ulteriori conferme. Vista l’importanza del match di domenica a Vercelli è lecito attendersi una buona presenza di supporters biancorossi. Il direttivo del Ccmc ieri ha comunicato che rimangono ancora pochissimi posti sul pullman organizzato la scorsa settimana. Oggi si proverà ad organizzare anche il secondo e le richieste sicuramente non mancano. Chi volesse partecipare o chiedere informazioni può contattare il Nero al 328/4559913. Saranno inoltre una cinquantina gli ultras che si metteranno in viaggio, cui si aggiungeranno altre auto private. I mantovani a Vercelli dovrebbero essere quindi circa 300. La società di viale Te valuterà come comportarsi in vista dell’ultima sfida casalinga, quella decisiva contro il Padova di sabato 22. Piccoli vorrebbe rinnovare l’iniziativa con ingresso gratuito, ma questo potrebbe favorire anche un afflusso massiccio di tifosi padovani in Curva Cisa. Qualcosa probabilmente verrà studiato. Un passo alla volta. Prima c’è la difficilissima e decisiva trasferta di Vercelli.