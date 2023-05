Basket serie A2 m – Coach Valli esulta: “Lucidi e caparbi. Ma è solo un primo, piccolo passo”. Criconia: “Importante partire bene”

Mantova Buona la prima per la Staff, ma la serie con San Severo è al meglio delle 5 partite, dunque la vittoria conquistata ieri sera con le unghie e con i denti necessita di conferme. In ogni caso, si respira un clima di comprensibile soddisfazione tra i biancorossi.

Per la Staff si presentano in sala stampa il tecnico Giorgio Valli e Martino Criconia. Coach Valli elogia il comportamento della squadra, protagonista di un’autentica battaglia sul campo. «Siamo solo a gara-1 – premette – ma è stato importante partire col piede giusto contro una formazione che ci ha dato del filo da torcere fino alla fine. Devo solo elogiare la squadra perchè, dopo un ottimo primo tempo, San Severo ci ha rimontato ma noi siamo stati lucidi nel non disunirci e nel rispondere. Bravi i ragazzi a portare a casa gara-1. Però voglio ripeterlo in modo chiaro: questo è solo un primo, piccolo passo verso la salvezza. Guai a pensare che abbiamo in tasca la salvezza. C’è poco tempo per apporre qualche correttivo in vista di gara-2».

Da Valli al giovane Criconia, autore di una buona prestazione condita da 7 punti. «Era importante partire con una vittoria e l’abbiamo fatto, nonostante durante la partita ci siamo trovati in difficoltà. È accaduto nel momento in cui San Severo ha centrato una serie da tre punti che avrebbe potuto metterci in ginocchio. Quello è stato il momento più difficile della serata. Non abbiamo difeso come nel primo tempo, però siamo stati bravi a riprendere in mano la partita anche quando San Severo ci ha superati per la prima volta nel punteggio».

Anche il tecnico ospite Damiano Pilot spende parole di elogio per lasua squadra nonostante la sconfitta. «Siamo partiti senza un giocatore importante come Bogliardi che ci mancherà per tutta la serie. Per noi era un’assenza pesante. Avevamo rotazioni un po’ forzate e difensivamente non l’abbiamo approcciata nel modo giusto. Negli ultimi minuti, punto a punto, ci sono stati episodi determinanti, come un fallo fischiato su Veronesi e gli errori dalla lunetta di Raivio nella fase decisiva. Ho comunque colto alcuni dettagli che mi serviranno per gara-2». Come dire: attenta Staff perchè la battaglia è appena cominciata. Domani alla Gp Arena c’è gara-2 e per i biancorossi si presenta la magnifica opportunità di ipotecare la salvezza. L’importante è non dare nulla per scontata. Ma questo Sherrill e compagni dovrebbero averlo compreso.

Sergio Martini