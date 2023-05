Volley Serie B maschile – Viadana riparte da coach Panciroli

VIADANA L’E’più Viadana riparte da Alberto Panciroli. Il coach siederà sulla panchina dei rivieraschi anche nella prossima stagione. Per lui sarà il quinto anno a Viadana. Confermato anche il vice Giordano Gualerzi, mentre lascia dopo qualche stagione il martello Nicolò Colella che cercherà di accasarsi in qualche squadra del Milanese. L’accordo di conferma del coach reggiano è stato perfezionato venerdì sera. «Nonostante ci siano delle difficoltà andiamo comunque avanti – risponde il presidente Valeriano Rossi – A breve parlerò anche con gli sponsor, con l’augurio che non ci siano problemi per la nuova stagione. Anche per la prossima avventura in B le nostre gare interne saranno giocate al PalaFarina».