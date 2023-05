Ciclismo – I Giovanissimi virgiliani in bella evidenza negli sprint di Gazoldo e in mountain bike a Moniga

Mantova Sabato ricco di emozioni per il ciclismo giovanile mantovano. Tanto a Gazoldo degli Ippoliti in occasione del 4° Memorial Luca Rizzi 1° Trofeo Pecso cavi quanto a Moniga del Garda (Bs) nel Trofeo GraValtenesi. La competizione su strada, allestita su un circuito di circa 1 km dall’Orange Frog Team Bike Piubega, ha registrato anche le ottime prestazioni di Mincio Chiese, Ciclo Club 77, Amici del Pedale Rivaltese e Allgor Tatobike. In particolare a salire sul podio sono stati Caterina Bressan, 2ª nella G1; Viola Mazzola prima nella G4, 2° è giunto Mattia Araldi. Medesimo piazzamento lo ha collezionato Giulio Zunica nella G5 dove al 3° posto è giunto Marco Casciano. Per quel che concerne la G6, invece prima si è classificata Lucia Marassi, seconda Beatrice Costa e terza Greta Giannotta.

Oltre a loro sono da sottolineare il quarto posto conquistato da Ramas Marlon Quiroga nella G2; Leonardo Mai nella G4; Nicolae Roman nella G5 ed il quinto ottenuto da Luca Ganarin nella G5 e Nicolò Belli nella G6. Anche sul fronte dell’Mtb sullo sterrato bresciano, in occasione della competizione allestita dall’Mtb Novagli, non sono mancate le soddisfazioni per gli atleti mantovani che vestono le maglie di team quali quello organizzatore dell’evento, quello dell’Mtb Santa Maria, dello Sporteven e del Chero Group Team Sfrenati. Vittoria nella G4 di Alessio Azzolini e nella G6 di Eleonora Flaviani; piazza d’onore nella G2 di Linda Buttani; 3° posto per Angelica Boldi Cotti nella G1 e di Tommaso Baccolo nella G3.

Intanto ieri è stato presentato il Gp Comune di Castellucchio Trofeo Erboristeria professionale La Felce, riservato agli U23 ed elite, che si terrà appunto a Castellucchio sabato 3 giugno. Al via 150 ciclisti (dalle ore 12.30) e la gara sarà valida anche quale terza tappa della Challenge Veneto Lombarda Prestigio d’Oro Alè.

Paolo Biondo