Guida dopo avere fumato uno spinello: 19enne ci rimette la patente

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere nel corso dei vari servizi di perlustrazione del territorio finalizzati anche per il contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, hanno segnalato una persona per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno controllato, in Castiglione delle Stiviere, alla guida di un’autovettura, T.S. 19enne residente nell’Alto Mantovano il quale, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Il 19enne, a cui è stata ritirata la patente di guida, è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi all’identificazione della filiera dello spaccio su tutto il territorio dell’Alto Mantovano.