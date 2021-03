Basket serie A2 m – Ferrara: “Staff, dobbiamo essere tosti con Piacenza”

MANTOVA Persa ogni speranza di affidarsi ai trend mostrati nel corso della stagione per provare a immaginare che tipo di partita è lecito aspettarsi, la schizofrenica Staff 20/21 si avvicina al delicatissimo impegno casalingo contro l’Assigeco Piacenza, dopo due incoraggianti vittorie consecutive a cui è seguita una debacle pressoché totale contro una delle (poche) squadre in classifica dietro i biancorossi, ovvero Biella. E questa mancanza di continuità rappresenta una costante di questa stagione. Con queste premesse pensare di ipotizzare a quale versione degli Stings ci si ritroverà davanti domani pomeriggio al momento della palla a due è decisamente impossibile. Alla luce di questa premessa non resta che affidarsi solamente alle parole dei protagonisti per capire quali possono essere le sensazioni alla vigilia, anche se a onor del vero i protagonisti hanno sempre elogiato e difeso la qualità del lavoro settimanale, anche quando la domenica la partita non mostrava alcuna traccia della settimana di lavoro. «Questa settimana – afferma Matteo Ferrara – stiamo cercando di fare allenamenti alzando molto l’intensità perché ci sono situazioni di stress continuo che ci possono mettere in difficoltà. Con Piacenza mi aspetto una gara complicatissima. Loro sono in un buon momento e stanno facendo nel complesso un buon campionato. Arriveranno da noi molto preparati e con l’intenzione di scalare la classifica. Noi dovremo avere un atteggiamento molto tosto, fare una partita in cui costruiamo passo dopo passo». Piacenza è attualmente quinta in classifica con 26 punti ed è reduce da cinque vittorie nelle ultime sei partite. C’è logicamente convinzione di poter fare bene nelle parole del centro Tommaso Guariglia: «Innanzitutto vorrei complimentarmi con i miei compagni e lo staff per l’obiettivo salvezza ottenuto con una giornata di anticipo – dichiara – a Mantova giochiamo per cercare di accedere direttamente ai playoff e questo sarebbe un grandissimo risultato per noi. Abbiamo preparato la partita in maniera meticolosa, essendo consapevoli della sua importanza. Andiamo lì concentrati e con la voglia di dimostrare di poterci stare tra le prime sei di questo campionato». Intanto questa sera si terrà l’anticipo della 26ª giornata Urania Milano-BCC Treviglio (ore 18.30). Rinviata a sabato 17 aprile Tezenis Verona-Reale Mutua Torino (ore 18). Reale Mutua Torino-Bergamo, seconda gara d’andata e prevista per il 31 marzo, è stata spostata a mercoledì 14 aprile alle ore 19.

Leonardo Piva