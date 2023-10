Calcio 1a Categoria – Un Gonzaga in crisi perde pure Daolio per 4 giornate. Bellini: “Dobbiamo reagire”

Gonzaga Periodo difficile soprattutto sul piano dei risultati per il Gonzaga, che nelle ultime due gare, prima a Goito con lo Sporting Club, poi davanti al proprio pubblico con la Governolese ha perso 4-2 e 4-0. Otto reti incassate sono tante; la compagine della Bassa nel girone G della Prima categoria lombarda vanta cinque punti, domenica prossima trasferta sul campo della Verolese capolista. Oltre agli infortunati Riga (ha iniziato in questi giorni la terapia riablitativa a una spalla) e Calliku, si aggiunge la squalifica di quattro giornate comminata a Daolio, espulso domenica nel corso della gara coi Pirati. «Daolio è un atleta esperto, forse quattro turni sono eccessivi come punizione, comunque ha sbagliato e ha chiesto scusa – spiega mister Andrea Bellini (foto) -, già siamo contati, se ci aggiungiamo anche la squalifica l’organico si assottiglia, il quadro è completo. Otto reti incassate nelle ultime due gare? In difesa l’innesto di Marastoni è stato azzeccato, ma non basta, la squadra è giovane forse difetta sul piano caratteriale, fra le gare della prima fase della Coppa Lombardia di categoria e quelle di campionato abbiamo incassato tropper reti. Bisogna far quadrato, essere scaltri e ricordarci che gli avversari al minimo errore possono punirci. Non dobbiamo scoraggiarci, altrimenti si fa dura. Occorre reagire, nelle difficoltà deve risaltare il collettivo. Domenica ci attende un derby la sfida con la capolista, in campo bisogna fare la nostra gara e cercare di fare il possibile per non perdere, anche se i bresciani sono a punteggio pieno. Aiuterebbe il morale, ma dobbiamo essere abili a non concedere spazi agli avversari e forti sul piano caratteriale».