Basket serie A2 m – Maspero: “Staff, a Verona serve una gara solida”

MANTOVA Vigilia di derby. La Staff Mantova domani fa visita alla Tezenis Verona: obiettivo riscatto dopo il ko al debutto con Udine. Ovviamente sarà un match senza pubblico per l’emergenza sanitaria e spiace perché sarebbe stata davvero una bella e intensa domenica di sport. L’Agsm Forum vedrà anche il debutto in campionato dei veneti, visto che domenica scorsa non hanno potuto giocare per casi di positività nell’Urania Milano. I biancorossi invece hanno già rotto il ghiaccio e puntano all’impresa, forti finalmente di un’intera settimana di allenamenti al completo. Il play Lorenzo Maspero ci crede: «La partita con Verona è sempre un derby e quindi è anche sempre un’emozione. Verona potrebbe partire un po’ tesa dato che questa partita è la loro prima di campionato. Sono però una squadra completa a cui hanno aggregato anche Janelidze, quindi sono forti in tutti i reparti. Sarà importante fare una gara difensiva molto tosta e con continuità. Sono una squadra molto fisica e quindi servirà anche contrastare i rimbalzi offensivi e in difesa, poi correre a campo aperto. Dovremo fare una partita solida. Questa settimana siamo riusciti ad allenarci al completo ed è un’ottima cosa». Dopo le tre settimane tribolate causa Covid, i ragazzi sono tutti a disposizione di coach Di Paolantonio, mentre per la Tezenis prosegue l’indisponibilità di Giovanni Pini, assente certo nel match contro Mantova. Se la Staff è carica, anche Verona non scherza e punta molto sul fattore campo, nonostante l’assenza dei tifosi. A Maspero replica Lorenzo Caroti: «Mantova è una squadra che abbiamo già affrontato in Supercoppa e sono un ottimo gruppo. Dovremo essere pronti, partire aggressivi e difendere forte; giochiamo nel nostro palazzetto, anche senza pubblico è pur sempre casa nostra. Metteremo tutto il nostro impegno per fare una gran partita».