Ex assessore muore dopo essersi gettato in mare e aver salvato un bimbo

NOGARA – Uno slancio di nobile ed encomiabile altruismo ha permesso ad un 82enne di salvare dall’annegamento certo un bambino. Ma quello che sembrava il lieto fine di una tormentata giornata estiva di fine giugno, si è disgraziatamente trasformato in tragedia perché lo stesso uomo, forse provato dallo sforzo, è stato sopraffatto dalle onde e quando è stato portato sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel ravennate, si è accasciato ed è morto sotto agli occhi della figlia. Dell’eroico gesto di Bruno Padovani, ex assessore di Nogara, si sta parlando ovunque. Padovani si trovava da qualche giorno in vacanza nella località balneare della riviera romagnola assieme alla figlia Paola quando osservando il mare entrambi hanno notato dei bambini tuffarsi tra le onde noncuranti della bandiera rossa che indica forte vento e mare molto mosso. A quell’ora – erano da poco passate le 18.30 – non era più presente il servizio di salvataggio e quando l’82enne ha capito che i quattro bambini – tre femmine e un maschio, tutti di origine nordafricana e di età compresa tra gli 8 e i 10 anni – si trovavano in difficoltà tra le onde, non ci ha pensato due volte e si è gettato in acqua per tentare di salvarli (colpisce come i genitori possano aver acconsentito l’ingresso in acqua dei loro piccoli nonostante le condizioni di mare e vento proibitive, ndr). Nel frattempo la figlia è corsa a chiamare i soccorsi mentre altri uomini si sono lanciati tra le onde per dare man forte a Bruno. Nel giro di qualche minuto sul posto sono arrivati i soccorritori del Suem 118, capitaneria di porto, Vigili del fuoco con i sommozzatori e Polizia locale. Alla fine i bambini sono stati portati in salvo, ma per il pensionato nogarese, purtroppo, non c’è stato nulla da fare nonostante i disperati tentativi di rianimarlo. Anche un altro turista bergamasco, che aveva preso parte alle operazioni di soccorso, si è sentito male però poi si è fortunatamente ripreso senza conseguenze. Saputa la notizia, l’Amministrazione di Nogara ha pubblicato sui social un post per esprimere cordoglio alla famiglia: «Ci ha lasciati l’ex consigliere ed assessore al Sociale Bruno Padovani, venuto a mancare dopo l’eroico salvataggio di quattro bimbi in difficoltà tra le onde del mare: un grande gesto di altruismo a testimonianza di una vita vissuta al servizio degli altri».

Matteo Vincenzi