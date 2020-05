Anche a Curtatone e Marcaria mercati aperti

CURTATONE/MARCARIA Con la Fase 2 riaprono anche i mercati, ma solo per gli alimentari. A darne notizia anche i Comuni di Curtatone e Marcaria che ne annunciano il ritorno con nuove e mirate procedure atte ad evitare il contagio.

Si parte domenica a Campitello dove l’amministrazione comunale ha predisposto «un accesso regolato e contingentato, al fine di evitare assembramenti, dalla polizia Locale e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile -mspiega l’assessore Enrico Lungarotti -. All’accesso alla zona transennata, così come da normativa, verrà misurata la temperatura corporea. Dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale, nonché la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani e/o guanti usa e getta, oltre all’uso delle mascherine». Otto saranno in tutto i banchi presenti. Si riparte, invece, martedì nel Comune di Curtatone dove si proseguirà poi a San Silvestro (giovedì 7), ad Eremo (sabato 9) ed a Grazie (domenica 10). «Un primo passo verso il ritorno alla normalità, anche se continuiamo a convivere con il virus e lo faremo anche in questa nuova fase», spiega il sindaco Carlo Bottani. Anche in questo caso sarà consentita la vendita dei soli alimentari e saranno imposte specifiche regole: distanza di un metro nella fila d’accesso ai banchi, priorità alle donne in stato di gravidanza ed uso obbligatorio di guanti e mascherine (anche durante il periodo di attesa in fila). Inoltre, non sarà consentito attardarsi negli acquisti, impegnando il tempo strettamente necessario. Ridotti anche gli orari di “apertura”, consentita dalle 7.30 alle 12.30.

Valentina Gambini