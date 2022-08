Basket Serie A2 maschile – Staff, Ross in campo con i compagni

MANTOVA Ecco a voi LaQuinton Ross. L’ala nativa di Jackson, Mississippi, è sbarcato in Italia e ha dato subito inizio alla sua avventura con la maglia degli Stings. Arrivato giovedì, ieri era già in campo al PalaSguaitzer per il primo allenamento con i biancorossi agli ordini di coach Giorgio Valli. Intanto Alberto D’Amelio sarà il secondo assistant coach per la stagione 2022/23 della Staff. Nato il 31 marzo 1999 a Treviso e laureato in scienze motorie, D’Amelio affiancherà il primo assistente Nicolas Zanco e Giorgio Valli nelle attività quotidiane degli Stings e giocherà come playmaker per il San Pio X di serie C Silver. D’Amelio è cresciuto cestisticamente nel Roncade Basket, in cui ha militato dal 2008 al 2012 fino alla formazione Under 14 conquistando nell’ultimo anno il titolo regionale. Nella stagione 13/14 è passato al prestigioso settore giovanile della Benetton Treviso, dove ha conosciuto da vicino l’attuale assistant coach mantovano Nicolas Zanco e dove ha militato nella formazione Under 15 Eccellenza. Nel campionato 14/15 è arrivato il passaggio alle squadre Under 17 Elite e Under 19 Provinciale. La carriera di D’Amelio è proseguita alla Favaro Mestre con la disputa del campionato Under 18 Eccellenza, mentre dal 2016 al 2019 è tornato al Roncade in C Silver. Nell’estate 2019 firma a San Bonifacio con cui vince il campionato di D. Nel 21/22 prosegue con la squadra veronese riuscendo a conquistare la promozione in Gold. D’Amelio è pronto alla nuova avventura: «Essere agli Stings e lavorare al fianco di questi professionisti è per me grande motivo d’orgoglio. Mi sarebbe piaciuto proseguire l’esperienza col San Bonifacio in serie C Gold, ma non potevo dire no alla chiamata di Nicolas Zanco e della società mantovana».