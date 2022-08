Calcio Seconda Categoria – L’ambiziosa Voltesi ha riacceso il motore, Gola è fiducioso

VOLTA MANTOVANA Martedì sera è iniziata la nuova avventura della Voltesi, una delle squadre da battere nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Come si ricorderà, il team collinare ha accarezzato a lungo la speranza di salire in Prima dopo aver raggiunto il terzo turno dei play off in cui si è arreso all’Alto Lario. Ma il ripescaggio non è arrivato e la squadra affidata al confermatissimo allenatore Giuseppe Fido ci riproverà nella prossima stagione. Sabato 27 prima uscita stagionale nell’amichevole con la Casalese, il campionato inizierà l’11 settembre.

«Abbiamo ringiovanito la squadra rispetto alla scorsa stagione – sottolinea il diesse Endro Gola – ma credo che la qualità sia migliorata. Abbiamo alzato il livello, anche in previsione di un possibile ripescaggio in Prima che non si è verificato, ma ora la squadra va vista in azione sul campo. Vogliamo fare bene e raggiungere ancora i play off, con l’augurio di non avere problemi di infortuni come è stato nell’ultima stagione. Mi aspetto un campionato più equilibrato rispetto al precedente, non vedo una squadra tipo l’Union Team in grado di dominare. Le favorite? Soave, Quistello, Villimpentese e Medolese sono ben attrezzate, il Castellucchio una possibile outsider».