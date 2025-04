Basket serie B Int. – Stings, domenica scattano i quarti sul campo della Sangiorgese. Boudet rassicura: “Ci sarò”

Curtatone Gli Stings hanno concluso domenica sera, sul campo della capolista Pordenone, la serie degli impegni nel proprio girone dei play-in Gold, perdendo 91-70 contro la capolista friulana. La prima della classe ha giocato con grande intensità. Ha pesato anche, nel contesto della sfida, l’infortunio occorso al capitano biancorosso Christian Boudet. Ora è tempo di play off per la corsa verso la B Nazionale. Nei quarti la squadra biancorossa trova la Sangiorgese, già affrontata nella fase di qualificazione della stagione regolare: Stings vincenti 82-68 alla Tea Arena, ma sconfitti 86-71 a San Giorgio su Legnano. I milanesi hanno chiuso terzi nei play-in Gold e domenica sono stati sconfitti 57-51 a Oderzo. Curtatone invece ha chiuso al sesto posto. La gara d’andata dei quarti è in programma domenica prossima al PalaBertelli, a San Giorgio sl Legnano, e il ritorno mercoledì 7 maggio alla Tea Arena, che ritrova finalmente il suo pubblico dopo due gare giocate a porte chiuse. «Rassicuro tutti i nostri tifosi: l’infortunio di Pordenone non è grave e contro la Sangiorgese ci sarò – rassicura capitan Christian Boudet, che aveva messo tutti in apprensione per l’infortunio subito in gara – Lavoreremo sodo questa settimana per farci trovare pronti alla prima sfida dei play off. Nei quarti affrontiamo una squadra molto tosta, che conosciamo bene e che abbiamo già battuto in casa. I play off però sono un torneo a parte, un altro campionato, e si riparte da zero. Sappiamo cosa c’è in palio e ci stiamo preparando con grande determinazione. Dovremo far leva sulla nostra difesa e sull’intensità per tutto il match, pensando soltanto a una gara alla volta».