Powerchair Hockey – L’11/5 a Sabbioneta il Memorial Merlino. Sei squadre, i Warriors si dividono in due

Sabbioneta Domenica 11 maggio, al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta, va in scena la nona edizione del ‘Memorial Tenente Merlino’. Il tradizionale torneo primaverile organizzato dai Macron Warriors Sabbioneta vuole onorare la memoria di Filippo Merlino, tenente dei Carabinieri caduto il 12 novembre 2003 nel vile attentato di Nassiriya in Iraq e padre di Fabio, presidente e coach della squadra Campione d’Italia di powerchair hockey.

Il Memorial Merlino è ormai diventato un appuntamento sportivo di prestigio che riunisce le più belle e importanti realtà del powerchair sport. Sarà così anche quest’anno e con una nuova formula che prevede la presenza di ben sei formazioni che si sfideranno prima in due gironi da tre squadre e poi, in base alla classifica, si procederà con le singole finali.

I padroni di casa dei Macron Warriors Sabbioneta schiereranno due squadre, A e B, alle quali si aggiungono Magic Torino, Friul Falcons, Tigers Bolzano e una formazione All Stars. La società ha voluto dedicare il “Premio al miglior giocatore” alla memoria di Nazzareno Condina, giornalista di OglioPoNews prematuramente scomparso nel settembre 2024. «Ogni anno, per me, questo è un appuntamento con il cuore e con il ricordo – spiega Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta – ma allo stesso tempo c’è la soddisfazione e l’orgoglio di aver dato vita ad un torneo di grande richiamo e che diventa una bellissima festa dove condividere la nostra passione per questa disciplina e i nostri valori sportivi e umani. Per noi sarà anche un preziosissimo test per verificare il lavoro che stiamo facendo in vista dell’appuntamento di fine maggio con le finali scudetto».