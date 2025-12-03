Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, lo stop di Ozzano non incrina la fiducia

CURTATONE Dopo cinque successi consecutivi, l’Amica Chips ha segnato il passo a Ozzano contro gli emiliani primi in classifica, che hanno imposto il loro ritmo e frenato la corsa dei mantovani. Da segnalare il duello a distanza tra i bomber: capitan Boudet ha chiuso con 28 punti, superando di misura i 26 di Carnovali e confermando il proprio stato di forma. Domenica prossima il quintetto di coach Pablo Romero tornerà al PalaSguaitzer per ospitare la Gardonese, reduce dal pesante ko di Trieste contro lo Jadran e desiderosa di riscatto. Una sfida tutt’altro che semplice per i mantovani, che vogliono ripartire immediatamente dopo lo stop esterno. «Il nostro è un organico giovane, a parte il sottoscritto – commenta l’ala Patrizio Verri – a Ozzano abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra molto forte che non è prima per caso. L’esperienza dei nostri avversari ha inciso, ma la prestazione resta positiva. Ora dobbiamo concentrarci sulla Gardonese: è un’avversaria rognosa, la classifica non ne rispecchia il valore e servirà grande attenzione. Giochiamo in casa e dobbiamo riprendere il nostro cammino». Verri guarda anche al recupero di Ziviani: «Il suo rientro è prezioso, deve ritrovare la miglior condizione ma è un elemento molto utile per la nostra squadra».