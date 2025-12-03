Calcio Seconda Categoria – Capitan Righi e il Moglia dei miracoli: “Primi e convinti, il sogno continua”

MOGLIA Il Moglia si conferma protagonista assoluto del girone N di Seconda Categoria. Domenica pomeriggio, i bianconeri hanno imposto il loro gioco a Soave, vincendo con un netto 3-0 lo scontro al vertice contro i granata. Un successo che vale il primato e consacra la squadra di mister Alessandro Mutti, matricola terribile, come nuova regina del campionato, pronta a difendere il proprio dominio nelle prossime sfide. Il calendario non concede tregua: domenica prossima i bianconeri saranno impegnati in casa contro il Borgo Virgilio, avversario staccato di sei lunghezze e anch’esso protagonista di un campionato di vertice. Una sfida tutt’altro che semplice, ma la squadra arriva con morale alto e fiducia rinnovata dopo la prestazione di Soave. «Personalmente avevo la sensazione che saremmo usciti dal campo con un risultato positivo – commenta l’esperto difensore Andrea Righi -. Il loro allenatore ci ha fatto i complimenti: il campo ha dato questo responso. Dopo la sconfitta casalinga con il New Castellucchio ci voleva un risultato così, per riscattare una giornata storta che può capitare a tutti». Righi sottolinea l’importanza di consolidare la leadership: «Siamo primi e speriamo di mantenere il primato più a lungo possibile. Domenica affronteremo il Borgo Virgilio, un avversario tosto, ma è meglio così: dopo il successo a Soave ci confrontiamo con una squadra tra le migliori della classifica, una prova stimolante per confermare il nostro percorso».

Il Moglia, con equilibrio e convinzione, punta a proseguire la marcia di vertice, mantenendo il primato e consolidando la propria identità come protagonista assoluta del girone. Una stagione che si prospetta emozionante per i tifosi e per tutti gli appassionati della squadra bianconera.