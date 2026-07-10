Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, scelto il nuovo coach: è l’argentino Juan Manuel Gattone

CURTATONE Juan Manuel Gattone è il nuovo head coach dell’Amica Chips. Il tecnico argentino, classe 1978 e con cittadinanza italiana, porta a Mantova un’importante esperienza maturata tra campionati senior, settore giovanile e Nazionale argentina. Nato a Pergamino il 15 novembre 1978, Gattone ha costruito il proprio percorso tra sviluppo individuale, scouting, video analisi e lavoro sul campo. Dal 2016 al 2022 è stato assistente allenatore della Nazionale argentina, partecipando a Mondiali Under 17 e Under 19 e al Campionato Sudamericano. In Italia ha lavorato con PSA, Brixia Basket in Serie A1 femminile e Basket Corato, dove ha guidato la prima squadra in Serie B Interregionale e l’Under 19 Eccellenza, portata per due stagioni consecutive tra le migliori venti squadre d’Italia. «Arrivare agli Stings rappresenta per me una grande sfida – ha dichiarato Gattone – Mi ha convinto soprattutto la volontà della società di costruire un progetto collettivo, capace di far crescere il vivaio e collegare in modo forte il settore giovanile con la prima squadra. Voglio vivere il club a 360 gradi e contribuire alla crescita di tutta la struttura».

Il nuovo coach raccoglie l’eredità del lavoro svolto negli ultimi anni: «Coach Romero e tutto lo staff hanno fatto un grande lavoro. L’obiettivo è continuare a costruire partendo da quanto è stato fatto, aggiungendo le nostre idee e cercando di far crescere ancora il progetto». Sulla propria filosofia di gioco, Gattone spiega: «Mi piace lavorare tanto, ma soprattutto con qualità. Ogni squadra deve giocare in base alle caratteristiche dei propri giocatori. Amo un basket intenso, con difesa aggressiva, pressione, rotazioni ampie e ritmo». Grande attenzione anche ai giovani: «Voglio aiutarli a crescere dentro un basket moderno, insegnando abitudini tecniche, fisiche e mentali che possano accompagnarli nel loro percorso». Con Gattone gli Stings aprono così un nuovo capitolo tecnico fondato su lavoro, identità e sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra prima squadra e settore giovanile.