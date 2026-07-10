I CONSIGLI DEL GRUPPO VISIOLI Ufficio: perché la rete “cade” sempre negli stessi orari

MANTOVA /VIADANA «Alle ore 9:30 e alle ore 15:00 è sempre uguale: si pianta tutto».

Se il problema si ripete negli stessi orari, spesso non è “sfortuna” e non è solo “internet che va male”. Di solito significa una cosa precisa: in quei momenti la rete si satura o cambia comportamento. E le cause tipiche sono quasi sempre interne: aggiornamenti, backup, sincronizzazioni, Wi-Fi affollato, saturazione dell’upload, oppure una mancanza di piano B quando la linea ha un calo.

Il mito: “È congestione dell’operatore ”

La congestione può esistere, certo. Ma quando il problema è regolare come un orologio, spesso c’è una causa locale. Magari in quell’orario parte un backup sul cloud, oppure i PC fanno aggiornamenti, oppure un sistema di videosorveglianza carica filmati, oppure si accendono tutti gli utenti contemporaneamente e il Wi-Fi si affolla. In pratica: la linea è la stessa, ma la domanda di rete cambia.

La realtà: saturazione, aggiornamenti, Wi-Fi e assenza di backup

1) Saturazione della banda: soprattutto upload. Molti guardano solo il download. Ma in ufficio l’upload è spesso il collo di bottiglia: invio file, cloud, email pesanti, gestionali, VPN, telecamere. Se l’upload si satura, “crolla tutto”: le call diventano instabili e anche la navigazione sembra lenta.

2) Backup e sincronizzazioni: il classico killer degli orari fissi. Backup pianificati, sincronizzazioni di cartelle, aggiornamenti automatici: partono sempre a orari simili e divorano banda. E spesso nessuno lo sa, perché sono processi “silenzio si”. Il risultato è la rete che cade sempre nello stesso momento.

3) Wi-Fi affollato: troppi dispositivi, canali sbagliati. In un ufficio non ci sono solo PC: ci sono telefoni, stampanti, smart TV, dispositivi IoT, ospiti, clienti, POS. Se il Wi-Fi non è progettato per gestire carichi e canali, si crea confusione. E nei momenti di punta esplode.

4) Mancanza di priorità: la call vale quanto un download. Se la rete non dà priorità al traffico importante (call, gestionale, VoIP), basta un download o un aggiornamento per rendere tutto instabile. È un problema di configurazione, non di magia.

5) Piano B: quando manca, un calo diventa fermo. Anche la miglior linea può avere un calo. Se l’ufficio dipende dalla rete, un backup (4G/5G o seconda linea) può salvare ore di lavoro. Non serve sempre, ma quando serve vale tantissimo.

Cosa fare adesso

Il modo più efficace è misurare: monitoraggio 7 giorni di banda, latenza e picchi, per capire cosa succede negli orari “critici”. Poi si interviene con priorità, ottimizzazione Wi-Fi e, se necessario, backup. Così si risolve la causa, non il sintomo. Per un monitor 7 giorni e una soluzione su misura, passa da Casa Visioli in piazza a Viadana (tel. 0375 833700) oppure chiamaci al Numero Verde 800 911 113. Per ulteriori info visita il sito www. gruppovisioli. it

ANDREA VISIOLI è amministratore delegato di Gruppo Visioli (luce, gas, fibra e fotovoltaico) e presidente della CER “Visioli Energia Solidale”.