Basket Serie B Interregionale – Gli Stings asfaltano Iseo (81-67) e consolidano il primato

CURTATONE Grande vittoria per gli Stings, che con una prestazione solida hanno riscattato la sconfitta subita contro la Gardonese e piegato Iseo con il punteggio di 81-67 alla Tea Arena. La squadra di Pablo Romero e Ignacio Ochoa ha mostrato determinazione e brillantezza, consolidando il primo posto in classifica, ora condiviso con la Sangiorgese, vittoriosa a sua volta contro Cernusco.

Svolgimento della gara

Gli Stings hanno affrontato una gara intensa, caratterizzata da momenti di difficoltà ma anche da un ottimo controllo nei momenti cruciali:

Primo quarto : Iseo parte forte portandosi sul 9-6, ma gli Stings rispondono con grinta e chiudono il periodo in vantaggio 22-19, nonostante la perdita per infortunio di Ziviani.

: Iseo parte forte portandosi sul 9-6, ma gli Stings rispondono con grinta e chiudono il periodo in vantaggio 22-19, nonostante la perdita per infortunio di Ziviani. Secondo quarto : Gli ospiti impattano sul 31-31 a metà del periodo, ma un canestro da tre punti di Lo e un’ottima gestione difensiva consentono ai biancorossi di allungare fino al 44-38 all’intervallo.

: Gli ospiti impattano sul 31-31 a metà del periodo, ma un canestro da tre punti di Lo e un’ottima gestione difensiva consentono ai biancorossi di allungare fino al 44-38 all’intervallo. Terzo quarto : Iseo prova a rientrare arrivando sul 46-44, ma ancora una volta Lo, con un tiro da tre punti, guida i suoi verso un rassicurante 60-53 alla fine del periodo.

: Iseo prova a rientrare arrivando sul 46-44, ma ancora una volta Lo, con un tiro da tre punti, guida i suoi verso un rassicurante 60-53 alla fine del periodo. Ultimo quarto: Gli Stings dominano, portandosi fino al 74-61 e chiudendo con il canestro decisivo di Lo per l’81-65. La festa biancorossa è completata con il punteggio finale di 81-67.

Momento decisivo

Fondamentale è stata la prestazione di Lo, autore di diverse triple nei momenti chiave, e la solidità difensiva che ha impedito a Iseo di rientrare in partita nei momenti critici.

Prossimo impegno

Gli Stings saranno ora impegnati sabato prossimo al PalaBigi alle ore 18:30, dove affronteranno Reggio Emilia in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per mantenere il primato in classifica.

Una grande prova di squadra che ha mostrato il carattere dei virgiliani, capaci di reagire e dimostrare il loro valore.