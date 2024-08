Basket Serie B Interregionale – Jb Stings in rampa di lancio, il programma delle amichevoli

Curtatone Ancora due settimane di vacanza e poi suonerà la campanella del primo giorno di scuola per i Jb Stings. Il giorno del raduno è fissato a martedì 27 per l’inizio della preparazione agli ordini del confermatissimo staff tecnico guidato da Pablo Romero e Ignacio Ochoa. Dopo l’entusiasmante cavalcata della scorsa stagione, culminata con la meritatissima promozione nel campionato di Serie B Interregionale, la squadra virgiliana vuole recitare un ruolo da protagonista anche nella categoria superiore e si è attrezzata in tal senso con innesti di qualità in un impianto già ben collaudato. Sono dunque quattro le new entry rispetto alla scorsa stagione: la giovane guardia Moustapha Lo e il play Lorenzo Ziviani, mantovano doc, sono cavalli di ritorno; il centro Ygor Biordi, nazionale di San Marino, e l’ala Patrizio Verri, scuola Reggiana, due giocatori che la categoria la conoscono bene e possono aiutare il club a compiere il salto di qualità. Capitan Boudet, Pasquino, Peralta, Aguirrezabala, Bortolotto, Miladinovic, Almeida Pires e Mellacca compongono invece la nutrita pattuglia dei giocatori confermati, che possono quindi garantire continuità all’ambizioso progetto Stings. «Il roster è completo e sono molto soddisfatto della campagna acquisti» ha ribadito il presidente Angelo Pinzi. Servirà però un po’ di tempo per amalgamare al meglio la squadra, in modo da presentarsi al top al primo appuntamento di campionato, in programma il 29 settembre, alla Tea Arena (ore 19), contro il Sansebasket Cremona.

La società virgiliana non intende lasciare nulla al caso e ha già stilato un ricco carnet di amichevoli per testare la squadra in vista appunto dell’esordio nell’impegnativo torneo di Serie B. L’inizio degli allenamenti, come detto, è fissato per martedì 27 e quindi coach Romero avrà a disposizione dieci giorni pieni di lavoro prima dell’esordio in partita previsto il 6 settembre contro il Casalmaggiore guidato dalla vecchia conoscenza Stefano Trazzi; una settimana dopo, e quindi venerdì 13, seconda amichevole col San Bonifacio, poi dovremo attendere altri sette giorni per vedere all’opera i biancorossi nel doppio test ravvicinato con la Virtus Padova (il 20) e il Gussago (il 21). Rammentiamo, infine, che la casa dei Jb Stings per le gare di campionato sarà ancora la Tea Arena di Curtatone.