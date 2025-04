Rugby Serie A Elite – Boschetti: “Viadana, con Rovigo sarà una finale”

VIADANA Viadana-Rovigo è una partita che cela tanta retorica e un’infinità di aneddoti o semplicemente di momenti che possono cambiare addirittura la storia di un intero campionato. L’impianto sportivo viadanese si appresta ad accentrare l’attenzione per una sfida che porte in dote una propria particolarissima epica. Finalmente si torna allo Zaffanella, anche se due sconfitte su tre in questa stagione sono arrivate tra le mura amiche. Motivo in più per difendere il fortino? «Sì, giocare in casa ci dà una motivazione in più – spiega il terza linea Fabrizio Boschetti – I tifosi e la città sono sempre molto calorosi e sono il nostro 16° uomo in campo».

All’andata avete colto una grande vittoria a Rovigo. E’ un risultato che inciderà mentalmente su entrambe?

«Non stiamo pensando al passato, neanche alla partita persa con Padova: è una finale questo weekend, siamo completamente in focus su questa partita. Non pensiamo a nulla di ciò che verrà dopo o ciò che è stato prima».

Su cosa avete lavorato maggiormente in settimana?

«Abbiamo lavorato molto sulla conquista. Sicuramente aver analizzato gli errori, ci fa migliorare sui nostri punti carenti, ma come detto prima, Padova l’abbiamo archiviata. Da lunedì abbiamo parlato solo di Rovigo».

Le partite d’andata con Rovigo e Valorugby hanno mostrato il miglior Viadana della stagione?

«Sì, lì abbiamo avuto la nostra massima espressione di gioco, dopo siamo andati a calare; speriamo che questo weekend la motivazione ci dia la carica per giocare come prima».

Per il momento della stagione, per il nome delle due squadre e per la classifica, potrebbe essere questa partita la più importante della regular season?

«Senza “potrebbe”. È la partita più importante della regular season, se vinciamo questa siamo primi con una giornata d’anticipo: per noi è una finale».

La temperatura è sufficientemente alta per vedere un grande scontro al vertice. Aggiungere ulteriore pepe è possibile, in quanto tra i Bersaglieri ci sono due ex gialloneri in terza linea: Casado Sandri e Cosi , oltre a Zottola in seconda, mentre il leone Ciofani ha un passato all’ombra del Battaglini. Kick off domani alle ore 14, con diretta su Rai Sport.