Marco Speziali riconfermato presidente fino al 2028

MANTOVA – Marco Speziali, imprenditore agromeccanico di Roncoferraro, è stato riconfermato presidente di Confai Mantova, il sindacato agricolo fondato nel 1936, che rappresenta le imprese agromeccaniche e agricole. Speziali, 63 anni, resterà in carica per il quadriennio 2025-2028. È presidente dal 2001 e consigliere dell’associazione nazionale Cai Agromec. Il Consiglio direttivo dell’organizzazione ha riconfermato anche il vicepresidente Guido Cecchin di Marcaria, anch’esso riconfermato. “Il comparto agromeccanico ha di fronte a sé alcune sfide significative: i cambiamenti climatici, la tutela della biodiversità, la difesa del suolo dagli effetti della desertificazione, una sostenibilità che deve essere declinata concretamente negli aspetti ambientali, sociali ed economici per garantire il necessario ricambio generazionale – spiega Marco Speziali -. Come organizzazione abbiamo il compito di accompagnare la crescita del comparto in un momento complesso anche sul piano geopolitico, con scenari inaspettati che potrebbero avere ripercussioni anche dal punto di visto dell’agricoltura”. La formazione verso un percorso di digitalizzazione delle imprese agricole e agromeccaniche, l’attenzione alla sicurezza sul lavoro e l’equiparazione dell’imprenditore agromeccanico a quello agricolo per superare un contesto ad oggi penalizzante per chi offre servizi professionali per conto terzi rientreranno nelle missioni del mandato assunto dal presidente Speziali e dal nuovo Consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo 2025/28. I consiglieri, oltre a Marco Speziali e Guido Cecchin sono: Luca Azzini, Umberto Baccolo, Andrea Borrini, Bruno Bertazzoni, Giuseppe Cavazzini, Giorgio Cressoni, Elia Ferrari, Massimo Miorali, Vinicio Sarzi Sartori, Edo Simonini, Lauro Tonini e Alessandro Vincenzi.

Revisori dei conti: Luigi Dall’Oca (presidente), Gianluca Bigliardi, Lanfredi Luciano (effettivi). Luca Benaglia e Galeazzi Sergio (supplenti).