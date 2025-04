Sarà nuovamente Marco Riva al vertice di Coni Lombardia

MILANO Marco Riva candidato unico alla presidenza del CONI Lombardia: elezioni il 12 aprile

Sarà nuovamente Marco Riva, 41 anni, a guidare il Comitato Regionale del CONI Lombardia, che andrà alle urne il prossimo 12 aprile 2025. Riva – lecchese di nascita e milanese d’adozione – è emerso come candidato unico, forte del sostegno unanime di tutti gli organismi sportivi e con tutte le 50 federazioni sportive lombarde che hanno voluto sottoscrivere e supportare la sua candidatura insieme alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione, alle Associazioni Benemerite agli atleti ed ai tecnici.

Un segnale chiaro di unità e fiducia espresso da tutto il sistema sportivo regionale per il dirigente lombardo già nelle scorse elezioni il più giovane Presidente regionale d’Italia che negli ultimi quattro anni ha saputo evidentemente consolidare la propria autorevolezza, diventando un punto di riferimento riconosciuto all’interno del mondo sportivo del terrritorio.

La coesione del movimento attorno alla sua figura assume un valore ancora più significativo in un momento strategico per lo sport regionale. Superata la fase legata alla pandemia, alla crisi energetica e affrontate le sfide della riforma dello sport, il sistema guarda oggi al futuro: formazione, impiantistica, promozione della cultura sportiva e preparazione ad eventi come i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028.