Investito da un’auto mentre va a scuola a Roverbella in bici: 13enne al Poma

ROVERBELLA – Si è temuto il peggio per uno studente della prima media di Roverbella. Il 13enne è stato infatti investito mentre era a bordo della sua bicicletta questa mattina, 3 aprile, poco prima delle 8, in via Trento e Trieste, nei pressi della scuola da un’auto, una Volkswagen T-Roc, condotta da una 55enne di Mantova. A causa dell’impatto il giovane è caduto a terra procurandosi contusioni al piede e al ginocchio sinistro. Soccorso dal personale del 118 il 13enne è stato quindi trasportato all’ospedale Poma di Mantova. Sul posto intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Roverbella, per i rilievi di legge.