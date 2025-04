Due appuntamenti con i componimenti del musicista mantovano Aldo Ottolenghi

Mantova Due gli appuntamenti con la musica di Aldo Ottolenghi, venerdì e sabato. L’Associazione Culturale Pomponazzo presenta Pamperos, del musicista mantovano molto attivo e apprezzato dalla critica e dal pubblico nel primo ventennio del ‘900, ma successivamente dimenticato. L’opera, già presentata il 13 aprile 2024 presso il Teatro Bibiena e il 14 aprile dello stesso anno presso il Teatro 900 di Pomponesco, sarà proposta con interventi dal vivo delle parti musicali per coro e pianoforte integrati da video per quanto riguarda le voci soliste. La trama del Pamperos contiene molti elementi di riflessione che affiorano dalla vicenda ambientata nella Pampa argentina a metà dell’800. Nell’ambiente devastato periodicamente dal Pampero, il vento distruttore di quelle terre faticosamente coltivate dai peones, fra cui moltissimi immigrati italiani, si svolge la vicenda di Manuela alla quale è stato ucciso il compagno dal potente locale e che viene imprigionata per aver ferito il presunto assassino. Manuela fugge dal carcere e arriva nel ranch dell’amico d’infanzia Hermano che le confessa il suo amore.

La donna, sorpresa, lo respinge. Hermano fugge nella Pampa dove viene travolto dal devastante Pampero. Manuela, straziata per non averlo saputo amare, lo chiama disperatamente quanto inutilmente.

Protagonisti saranno Schola Cantorum Pomponazzo-Mantova, Coro Marino Boni-Viadana, Silvia Giustini (soprano), Claudio Leoni (pianoforte), Marino Cavalca (direttore). A introdurre l’incontro sarà lo scrittore Stelio Carnevali . L’iniziativa è in collaborazione con Associazione Bibliofficina.

Nella Sala delle Colonne della Biblioteca “Baratta” , sabato alle 18, Stelio Carnevali e Marino Cavalca presentano il libro Aldo Ottolenghi- La vita e le opere, ricco aggiornamento del precedente La morte ne infranse il volo del 2014 dedicato al musicista che nel corso della sua breve vita (1887-1924) ha espresso encomiabili capacità artistiche in campo musicale. Ottolenghi oltre ad essersi manifestato come eccellente violinista è stato compositore e critico musicale; era inoltre assolutamente convinto della necessità di estendere “l’educazione musicale”, pensiero ben descritto nelle sua affermazione “Educare queste folle, donare a loro il senso critico e il senso dell’autocritica che rivela e che illumina: ecco il dovere di ogni artista”.

Il libro raccoglie in prevalenza articoli di Ottolenghi pubblicati dai quotidiani locali La Gazzetta di Mantova e La Voce di Mantova, che descrivono minuziosamente gli eventi musicali proposti in città; segue un’accurata analisi dal punto di vista musicale dell’opera Pamperos, proposta dal maestro Marino Cavalca; si conclude con pagine tratte dal libretto della stessa opera presentata nel 2024 al Teatro Bibiena oltre che con un interessante contributo del critico spagnolo Francisco Leonarte (Frédéric Léolla).