Ubriaco inveisce a Pegognaga contro i carabinieri aggredendoli: arrestato

PEGOGNAGA – Nel pieno della notte giunge una telefonata al 112. Viene segnalata una persona, nel pieno centro di Pegognaga, all’interno di un furgone, semi incosciente. Sul posto giunge personale sanitario ed una pattuglia dei Carabinieri di Gonzaga. Sono proprio i Carabinieri a svegliare dal torpore dell’alcol il soggetto che, alla vista dei militari, andava in escandescenza ingiuriando e minacciando gli stessi, iniziando a strattonarli. Lo stesso veniva subito immobilizzato e tratto in arresto per aver commesso, in ipotesi accusatoria, i reati di resistenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’arrestato, un 46nne del luogo, dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza per direttissima. Nella mattinata di sabato il Giudice del Tribunale di Mantova, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, ha rimesso in libertà il soggetto, con l’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell’udienza per direttissima.