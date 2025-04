Calcio a 5 Serie A2 Elite – Misael: “Saviatesta, pensiamo solo all’Elledì”

MANTOVA Due reti nella goleada sul campo del Modena Cavezzo, un’altra prestazione da leader e la consapevolezza di essere uno degli uomini chiave del Saviatesta Mantova nella corsa alla Serie A, categoria che nel capoluogo virgiliano manca da due stagioni. Goncalves Misael continua a essere un punto di riferimento per la squadra biancorossa, ma il brasiliano guarda già avanti. L’obiettivo è chiaro: vincere. Sempre e comunque. «Abbiamo la testa sempre alla prossima partita. Ora pensiamo all’Elledi, questa è la partita più importante per noi. Poi parleremo della battaglia campale con Mestre, ma concentriamoci su una gara per volta» afferma Misael con determinazione. Il Mantova si trova in un momento straordinario, ma delicato, con prestazioni che stanno consolidando le ambizioni della squadra di mister Milella. «Non possiamo permetterci di pensare troppo in là – osserva il forte giocatore brasiliano -. Ogni punto è fondamentale in una stagione come questa, considerando anche lo strettissimo margine sui mestrini». Nonostante sia uno dei bomber della squadra, Misael non si lascia distrarre dai numeri personali. «Se segno o no non mi cambia, l’importante è vincere il campionato, altrimenti tutti i gol sono inutili per la squadra». Un mantra che evidenzia la mentalità vincente del giocatore e del gruppo. Dopo la trasferta contro l’Elledi, sempre un’avversaria molto scomoda per i biancorossi, ci sarà una nuova sosta fino al 25 aprile, quando è previsto il big match contro il Mestre al Neolù, sfida che sarà decisiva per il salto nella massima serie.