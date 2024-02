Rissa domenicale fra giovanissimi in piazza Cavallotti e corso della Libertà

MANTOVA L’allarme è scattato attorno alle 19, con il fuggi fuggi generale scandito dall’arrivo delle forze dell’ordine. Ennesima rissa tra gruppi di giovani magrebini di seconda generazione quella occorsa ieri nella zona tra piazza Cavallotti, piazza 80° Fanteria e i portici di corso della Libertà. Un episodio violento, simile a tanti altri registrati negli ultimi tempi in quella precipua area del centro storico cittadino e, come ormai consuetudine, innescato da giovani e giovanissimi. Stando a quanto segnalato dai residenti la disputa, a suon di inseguimenti, calci e pugni, sarebbe iniziata nei pressi del supermercato Carrefour per poi spostarsi in Galleria Mortara e quindi nella zona di via Mario-piazza 80° Fanteria. All’arrivo di polizia locale e carabinieri però, la caccia all’uomo si è invece tramutata in una fuga a gambe levate da parte dei contendenti. Solo uno dei coinvolti, all’incirca oltre una decina di persone, è stato bloccato in quanto rimasto a terra contuso.