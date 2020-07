Basket Serie C Gold – Ramaschi scommette sul baby Sustinente: “Il lavoro darà i frutti”

SUSTINENTE Pur in mancanza di indicazioni precise da parte della Fip relativamente all’inizio dei campionati, la Sesa Sustinente ha fissato per lunedì 31 agosto la ripresa degli allenamenti in vista della prossima stagione di C Gold. C’è grande voglia di ripartire in casa dei “falchi” e il presidente Carlo Ramaschi incarna alla perfezione questo sentimento di ottimismo nei confronti del futuro, dopo una stagione di apprendistato interrotta sul più bello dall’emergenza sanitaria. La squadra affidata quest’anno a Stefano Purrone come è noto fa parte del Progetto Academy con Stings e San Pio X e si presenterà ai nastri di partenza del campionato ancora una volta con un roster di soli giovani. «Crediamo fortemente in questa politica – afferma il massimo dirigente sustinentese – convinti che possa dare buoni frutti nell’immediato futuro per tutto il movimento. Il Progetto Academy piace e altre società vorrebbero collaborare, si tratta certamente di un bel segnale».

«Non è facile – prosegue Ramaschi – dire adesso quali potrebbero essere gli obiettivi per il prossimo campionato, visto che non sappiamo ancora quando avrà inizio e contro quali avversari. Molti dei ragazzi con noi già nella scorsa stagione sono rimasti, hanno un anno in più d’esperienza e sono cresciuti sul piano tecnico e umano. Ci attendiamo dunque risultati migliori e maggiori soddisfazioni rispetto alla prima esperienza in C Gold con l’Academy».

Lo scorso campionato, per la verità, è stato assai avaro di risultati, considerato che la Sesa ha perso tutte le partite disputate prima dello stop e si è salvata solo perchè la stagione di fatto è stata cancellata. «Eravamo preparati a questo – afferma Ramaschi – sapevamo di affrontare, con il nostro manipolo di giovani, avversari più forti ed esperti. Il lavoro compiuto da coach Brentegani è stato positivo e pian pianino il gruppo ha preso confidenza con la categoria; mi è dispiaciuto quando lo stesso Brentegani ha dovuto lasciarci e gli auguro il meglio per l’esperienza che lo attende a Curtatone. Ma quando sono subentrati alla guida della squadra Cassinerio, Ferrari e Squassabia, i ragazzi erano ancora più motivati e pieni di entusiasmo. Quest’anno abbiamo affidato la squadra a Stefano Purrone, tecnico preparato che sa come gestire il gruppo e motivarlo. Poi, naturalmente, toccherà ai ragazzi, quando si tornerà a giocare, metterci tanto del loro per vincere le partite».