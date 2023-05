Calciomercato dilettanti – Governolese, è fatta per Bianchi. Mister Pizzamiglio lascia la Rove

Mantova Con la cena di giovedì sera è arrivato il rompete le righe in casa Castiglione. L’occasione è servita anche per salutare Nicola Ferrari, che ha chiuso la sua gloriosa carriera in rossoblù. Il bomber ha saltato diverse partite causa infortuni, ma è stato punto di riferimento e leader della squadra che ha raggiunto la finale dei play off nel girone C persa contro il Caravaggio. Con mister Esposito sarà confermato anche il blocco della squadra, che sarà rinforzata con innesti mirati per essere protagonista anche nella prossima stagione. Il vice di Esposito non sarà Fabio Rodelli (allenerà i Giovanissimi Regionali e sarà responsabile dell’attività agonistica), ma un tecnico comunque già nei ranghi del club.

In Prima Categoria continua a muoversi la Governolese, che già adesso si candida al ruolo di favorita nel prossimo campionato. E’ fatta per l’arrivo dal Nogara del centrocampista Cristian Bianchi, un cavallo di ritorno che a Mantova ha vestito anche le maglie di Castellana e Castel d’Ario. I Pirati confermano sia Frigo Favalli che Lonighi (sembrava destinato alla Villimpentese), in agenda c’è ora l’incontro con Omoregie, che piace proprio al Nogara. Un altro obiettivo dei Pirati è Garutti, del Suzzara, un fedelissimo di mister Bizzoccoli.

Lasciano la neopromossa Villimpentese Braghiroli e Vitaglione, destinazione Bonferraro. Continuano i contatti per portare in gialloblù Magistrelli e Serraino. Il Porto conferma in organico Campagnari, Steccanella, Tomassetti, Michael e Sebastiano Chiozzi, Bernardi, Croci. Altro giro di conferme in casa Viadana: vestiranno ancora il gialloblù Tommaso Tosi, Reggiani, Caleffi, Oteng, Calza e Roubici.

In Seconda registriamo il divorzio tra Diego Pizzamiglio e la Roverbellese, che dovrà quindi cercare un nuovo allenatore. Un movimento extra muros: Luca Brondolin (ex Poggese) lascia il San Felice sul Panaro: ha già detto di no al Campagnola, interessa a tante squadre, anche di casa nostra, tra cui Boca Juniors, Poggese, Medolla e Mirandolese.