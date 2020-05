Basket serie C Silver – Coach Zecchini: “San Pio X, largo i giovani”

MANTOVA Paolo Zecchini, fiduciario provinciale della Fip e coach della Progesa San Pio X, è in attesa di conoscere la direttive dal Comitato Lombardo per la prossima stagione: «Da Milano ancora non abbiamo notizie – osserva – Auguriamoci che entro la fine di maggio ci possano essere novità: non è dato sapere al momento se uniranno C Gold e Silver per fare una sola categoria». Dopo l’esperienza maturata a Sustinente, Zecchini ha accettato l’estate scorsa l’offerta del San Pio X in Silver: 18 i punti ottenuti fino allo stop. «Qualche successo in più avrebbe fatto piacere e ci avrebbe consentito di avere una migliore posizione in classifica e di avere più punti. Gli infortuni e le squalifiche hanno influito sul nostro cammino. E proprio quando la squadra aveva trovato la strada giusta, la definitiva sospensione del torneo le ha impedito di togliersi qualche soddisfazione. Avere notizie dal Comitato Regionale a questo punto è molto importante per poter programmare la prossima stagione, decidere lo staff tecnico e anche quello del settore giovanile. Bisogna vedere quanti atleti vorranno continuare a dare il proprio apporto al San Pio X e quelli che lasceranno. Dovremo guardare al mercato, ma è anche importante fare affidamento sui ragazzi del nostro vivaio per farli maturare e permettere loro di fare esperienza. Molto importante è l’aspetto economico: avere degli sponsor che consentano di portare avanti l’attività sarà fondamentale. Con l’attuale crisi economica parecchie società potrebbero trovarsi in grossa difficoltà, il che comporta o la rinuncia a iscriversi al campionato oppure l’idea di fusioni per contenere le spese. Ho sentito dire che Ospitaletto Bresciano e Iseo potrebbero unire le forze, vedremo se sarà realtà. I problemi economici e la difficoltà a trovare sponsor impone un ridimensionamento dei costi; ecco perchè, a mio avviso, sarebbe logico dare spazio ai giovani».