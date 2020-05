Basket Serie C Silver – Quistello a lezione da coach Scariolo su Zoom

QUISTELLO Che sorpresa mercoledì per i ragazzi della Negrini Quistello. Nel loro incontro su zoom hanno avuto un ospite d’eccezione: Sergio Scariolo, tecnico campione del mondo nel 2019 con la Spagna e, nello stesso anno, da assistant coach, vincitore con i Toronto Raptors delle Finals Nba. E proprio dalla sua casa in Canada si è unito al gruppo del Quistello e ha risposto a diverse domande in una video-call di circa un’ora. «Ho il suo numero da anni – spiega il tecnico della Negrini Marco Gabrielli, autore della sorpresa – l’ho sempre seguito nel corso della sua carriera, ma non ho rapporti di amicizia. Ho provato a chiamarlo e insistendo un po’ ci siamo accordati. Carriera impressionante: ha vinto a 29 anni lo scudetto in Italia a Pesaro, poi uno col Real e uno col Malaga in Spagna, l’argento a Londra2012 e il bronzo a Rio2016. Di solito noi della squadra ci vediamo su zoom il lunedì per un bilancio dei programmi individuali. Ho avvisato i ragazzi che mercoledì ci sarebbe stata una sorpresa. Una grande soddisfazione essere in collegamento con uno dei migliori tecnici del mondo: noi alle 20.30 e lui da Toronto alle 14.30». Scariolo ha risposto a domande su identità di squadra, miglioramenti individuali, ruoli di uno staff tecnico Nba, biomeccanica del tiro e caratteristiche più importanti di un coach. «Ci ha parlato dell’importanza di stare assieme, della capacità di accettare difetti ed errori dei compagni e dell’umiltà come caratteristica per un allenatore. Questo è stato illuminante: io, che sono in Silver, se vinco due partite già mi credo chi sa chi. Ha dispensato consigli tecnici sul tiro e ha parlato dell’organizzazione ai massimi livelli di uno staff di Nba. Su come è cambiata la difensiva senza Kawhi Leonard (quest’anno passato ai Clippers, ndr), ha risposto che le buone cose acquisite l’anno scorso sono rimaste: l’importante è la conoscenza e restare insieme. Ci ha detto “in bocca al lupo” per la prossima stagione e noi abbiamo ricambiato per i Raptors, dato che stanno per riprendere con gli allenamenti individuali. E’ stato molto disponibile e dettagliato nelle risposte. Ho in programma altri incontri, ma ancora non svelo nulla». Chi sarà il prossimo big? I ragazzi del Quistello lo scopriranno presto. Stay tuned.