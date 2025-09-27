Basket serie C – Tea Energia SPX e Viadana pronte per l’esordio

Mantova Il Tea Energia San Pio X torna in campo questa sera, alle ore 20.30, contro l’Ecoproject Technologies Bottanuco Basket. La partita, in programma a porte chiuse alla palestra di via Olimpiadi 1 a Mariano di Dalmine, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Bottanuco. Per i ragazzi di coach Daniel Farabello si tratta del primo match ufficiale dopo una lunga preparazione estiva, arricchita da amichevoli con squadre di valore come Rovereto, Piadena, Modena e la Cestistica Verona, in occasione del 2° Memorial Sgarbi. Il Bottanuco di coach Marco Cornaghi è una neopromossa, reduce dalla vittoria nel 18° Trofeo Rapetti e da una recente amichevole contro la Virtus Cermenate. A dare la carica è il nuovo capitano Maurizio Tassone, che ha dichiarato: «Non vediamo l’ora che inizi il campionato. Questa sfida è il nostro obiettivo dall’inizio della preparazione. Siamo pronti a dare tutto, anche se sappiamo che il campionato sarà lungo». Sull’investitura da capitano, Tassone aggiunge: «È una responsabilità importante, ma ho piena fiducia nei compagni». E guarda già alla seconda giornata, che segnerà il ritorno tra le mura amiche: «Tornare alla Tensostruttura sarà fondamentale. È il nostro punto di riferimento, e vogliamo continuare a renderla il nostro fortino». Anche il cammino del Gruppo Mauro Saviola inizia stasera. La formazione viadanese sarà impegnata a Pisogne, alle ore 18.30, contro il quintetto guidato da coach Mazzoli. Assente per infortunio Leonardo Malagutti. Sulla panchina debutta coach Luca Spaggiari, subentrato in estate a Davide Flisi, con l’obiettivo di rilanciare un gruppo che viene da due stagioni non particolarmente positive. Carico il capitano Davide Cacciavillani: «Fondamentale per noi sarà creare fin da subito una forte unione d’intenti. Dopo due stagioni difficili, partiamo con tanta voglia di rivalsa».