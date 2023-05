Basket serie A2 – Zanco applaude la Staff: “L’abbiamo vinta di squadra”

Mantova Grande soddisfazione in casa Staff per la seconda vittoria nei play out. Sul 2-0, la serie ora si sposta a San Severo: venerdì gara-3. In sala stampa si presenta l’assistant coach Nicolas Zanco: «Siamo molto contenti di aver ribaltato una partita che si era fatta difficile nel primo tempo. L’impatto è stato scioccante. Grande merito di San Severo, ma anche demerito nostro, soprattutto nei primi minuti per alcune disattenzioni difensive. Poi la squadra nel secondo tempo è rientrata dagli spogliatoi con il piglio giusto, affrontando mentalmente come dove fare il resto della partita. Dovevamo mettere le mani addosso agli avversari e lo abbiamo fatto, senza eccedere nei falli come si deduce nel tabellino finale. Dobbiamo fare questo anche a San Severo: mettere la stessa intensità difensiva che abbiamo avuto nella ripresa di gara-2. Questa è la strada da seguire. Siamo davvero contenti per come i ragazzi hanno reagito. Una costante che si è vista sia in gara-1 sia in gara-2 pur in situazioni diverse». Uno dei protagonisti della vittoria degli Stings è stato sicuramente Giovanni Veronesi. «Siamo stati bravi – esordisce l’ala biancorossa – perché dopo un inizio non facile siamo riusciti a ribaltare la partita nel terzo e ultimo quarto. Non è stato facile perché non abbiamo approcciato nel modo giusto la partita in difesa nel primo tempo, ma poi siamo usciti dagli spogliatoi con un piglio diverso. Se a questo aggiungiamo che San Severo ha tirato molto bene da tre punti, non era assolutamente facile portarla a casa». L’ultimo quarto è stato il migliore di tutta la stagione? «Credo proprio di sì, ma dobbiamo rimanere concentrati e cercare sempre di fare meglio. Adesso ci servirà riposare per un giorno per poi entrare con la testa nelle sfide che ci aspettano a San Severo. Ora vogliamo chiudere la serie il prima possibile. Gara-3 sarà durissima». Questa invece l’analisi del tecnico di San Severo, Damiano Pilot: «E’ stata una partita dai due volti. Nel primo tempo abbiamo approcciato nel modo migliore gara-2 e abbiamo avuto le energie fisiche e mentali per avere una certa dominanza in campo nei confronti degli avversari. Nel secondo tempo invece ci sono mancate le forze, come è normale che sia a fine stagione. Gli episodi e le individualità sono stati tutti a favore di Mantova. Mi riferisco ai tiri da tre che non sono entrati, come invece era successo nel primo tempo, e la prestazione di Cortese».

Sergio Martini