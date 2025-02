Bocce – “Memorial Soci” a Pegognaga, Soragna batte in finale Cappelli

Mantova La settimana scorsa si è tenuto il 15esimo Memorial Soci, gara serale, regionale e individuale, riservata alle categorie B-C-D, organizzata dalla Bocciofila Pegognaghese. Hanno partecipato, nelle fasi di qualificazione svoltesi dal 3 al 6 febbraio, sulle corsie di Suzzara, Gonzaga, Montata Carra e Pegognaga, ben 232 atleti in rappresentanza di 59 società di tre regioni. Le finali si sono svolte venerdì 7 sulle corsie della Bocciofila Pegognaghese con l’oro a Marco Soragna portacolori della Suzzarese. Al secondo posto con l’argento Gilberto Cappelli Nuova Roverbellese. Terzo posto con il bronzo Massimo Dicembrini della Suzzarese. Quarto classificato, Enrico Corassoli della Sammartinese (Modena). Dal quinto all’ottavo posto: Giovanni Aldrovandi (Campagnolese-Mo), Dante Verrati (T.R.E.M. Osteria Grande-Bo), Vilder Barani della Novellarese (Bo) e Matteo Truzzi (Sammartinese-Mo). Direttore di gara, Riccardo Iori. Da segnalare che in questa gara si sono disputate 231 partite a eliminazione diretta: il primo ne ha vinte otto.

Prossimi eventi

Sulle corsie di Castellucchio sono in corso le partite di qualificazione del 34° Trofeo Vittorio Giacomini: gara serale, regionale e organizzata dalla Bocciofila Peschiera F. Castellucchio. Domani ultime eliminatorie, sabato la finale. Domenica, sulle corsie della Bocciofila di Montata Carra, si terrà il 2° Memorial Adriano Savoldo/Francesco Ferracin: gara regionale nella specialità di terna, organizzata dalla Società Bocciofila Montata Carra.

Consulta Delegati FIB Lombardia

Il 30 gennaio al palazzo Coni di Milano si è svolta la prima consulta regionale dei Delegati FIB della Lombardia, con la presenza di tutti i delegati, tra i quali anche quello di Mantova Ferruccio Zanini con il presidente della Nuova Roverbellese William Bertazzoni. La consulta è stata convocata dal presidente regionale Sergio Ripamonti, eletto nel rinnovo delle cariche il 23 novembre per il quadriennio 2025/2028. L’ordine del giorno: comunicazione del presidente, attività sportiva 2025, varie ed eventuali. Ripamonti ha presentato il nuovo organigramma composto dal vicepresidente Matteo Stefanone e dai consiglieri Marco Luraghi, Luigi Sardella, Diego Vavassori, Alfio Villa e Luca Viscusi e Alessandro Bianchi coordinatore delle delegazioni provinciali. Poi ha fatto presente che Sport e Salute, avendo acquistato tutti gli stabili del Coni, ha chiesto un canone d’affitto alle Federazioni che risiedono in quei locali: come alternativa, lo sgombero dai locali. Per quanto riguarda la Fib regionale, l’affitto ammonterebbe a 50.000 euro annuali. Altro argomento all’ordine, i budget destinati ai vari delegati dei Comitati lombardi: 1000 euro a Mantova. Si è parlato poi della ritenuta fiscale del 20% sui premi gara, ritornata in vigore dall’1 gennaio perché non è stato rinnovato il Milleprologhe che prevedeva l’esenzione fino a 300 euro. In merito all’attività sportiva, il consigliere Alfio Villa ha evidenziato che il 36% delle gare in Italia si svolge in Lombardia con 504, su un totale di 1411 eventi. Come ultima cosa sono stati evidenziati i problemi nella gestione delle promozioni e retrocessioni di categoria.