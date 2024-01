Sci – Il Trofeo Città di Mantova inaugura la stagione a Pampeago

MANTOVA Il Trofeo Città di Mantova inaugura il prossimo weekend la stagione agonistica dello sci mantovano. Il programma prevede la disputa di quattro slalom giganti organizzati dallo Sci Cai Mantova in ricordo del carissimo Ugo Falavigna, per tanti anni presidente del sodalizio cittadino e del Comitato Provinciale Fisi; e di Lina, Roberto e Bruno Romualdi, persone amiche e legate in modo indissolubile al Cai Mantova e a tutto il mondo dello sci virgiliano. La macchina organizzativa è in moto da tempo e tutto è pronto nella sede ormai storica delle gare a Pampeago, con la sua leggendaria pista Variante Cengia Agnello perfettamente preparata e pronta a ospitare gli oltre 100 atleti per gara che si daranno battaglia in questi quattro giganti che vedranno al cancelletto di partenza il fior fiore dello sci mantovano delle categorie giovani, senior e master. Alle gare potranno partecipare gli atleti in regola con il tesseramento Fisi 2022/2023 appartenenti a tutti i Comitati Regionali Italiani. Il termine delle iscrizioni sul portale Fisi è fissato per sabato alle ore 14. Verranno premiati i migliori tre atleti di ogni categoria, giovani e senior maschili e femminili e Master. Il Trofeo Città di Mantova – Memorial Falavigna e Romualdi – sarà assegnato alla società che avrà ottenuto i migliori risultati con i propri atleti in ognuna delle due giornate di gare.

Lo Sci Cai Mantova, organizzatore dell’evento, vuole ringraziare per la collaborazione le famiglie Vivian Claudia in Falavigna e Romualdi Michele che hanno contribuito sensibilmente alla formazione del coppiere particolarmente ricco, tutti gli sponsor e le aziende che hanno messo a disposizione dell’organizzazione i prodotti tipici dell’eccellenza della cucina mantovana e un sensibile contributo. Il ringraziamento più sentito va alla Società ITAP di Pampeago che ospita da anni la manifestazione mettendo a disposizione un gruppo di tecnici e collaboratori veramente preparati, a cominciare dal Direttore Piero De Godez sempre disponibilissimo a collaborare con i sodalizi virgiliani. Non resta quindi che aspettare le ore 9 di sabato 27 gennaio per il via del primo concorrente.