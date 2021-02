Calcio Serie C – Il Mantova (in 9!) torna a muovere la classifica: 1-1 con la Sambenedettese

MANTOVA Il Mantova interrompe la serie di sconfitte rimediando un 1-1 con la Sambenedettese che sa di mezza impresa. I biancorossi, infatti, sono rimasti in 10 dopo mezz’ora per l’espulsione di Guccione; e addirittura in 9 dopo il “rosso” a Silvestro al 65′. La Samb era passata in vantaggio con Botta su punizione al 27′. Di Ganz su rigore il pareggio al 40′. Stoica la resistenza dell’Acm al forcing finale dei marchigiani. La classifica si muove. Prossima partita giovedì a Macerata (ore 15) contro il Matelica.

La cronaca

Buonasera dallo stadio Martelli, dove sta per andare in scena Mantova-Sambenedettese. Match delicato per i biancorossi, reduci da tre sconfitte di fila con 12 gol al passivo e dunque obbligati a riscattarsi. Troise deve rinunciare agli infortunati Milillo, Zanandrea e Saveljevs. Non sta meglio la Samb, che deve fare a meno di 7 elementi tra infortuni e squalifiche, e che vede il ritorno di Montero in panchina dopo le dimissioni di Zironelli. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SAMBENEDETTESE 1-1

MANTOVA (4-4-2): Tozzo; Pinton (77′ Panizzi), Baniya, Checchi, Bianchi; Guccione, Zibert (68′ Militari), Gerbaudo (77′ Lucas), Di Molfetta (77′ Mazza); Ganz (61′ Silvestro), Cheddira. A disp.: Tosi, Zappa, Zigoni, Palmiero, Sane, Fontana. All.: Troise.

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Nobile; Biondi, Di Pasquale, Enrici; Fazzi (67′ Scrugli), Lombardo (60′ Padovan), De Ciancio, Rossi; Botta; Lescano, Trillò (78′ Liporace). A disp.: Laborda, Fusco, Chacon, Serafino, Mehmetaj, Scrugli, Goicoechea. All.: Montero.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia (assistenti: Testi di Livorno e Lencioni di Lucca)

RETI: 27′ Botta, 40′ rig. Ganz

NOTE: Espulsi Guccione al 31′ per doppia ammonizione e al 65′ Silvestro per proteste. Ammoniti: Guccione, Lombardo, Di Pasquale, Rossi, Fazzi, De Ciancio, Biondi. Calci d’angolo: 2-6. Recupero: 2′ + 5′

Secondo tempo

95′ Finisce qui.

94′ Grande Tozzo che alza in corner un missile da fuori area di Botta!

91′ Finale al cardiopalma con la Samb in avanti e il Mantova attento a non concedere spazi.

90′ Cinque minuti di recupero.

84′ La Samb insiste, sarà un finale di sofferenza per il Mantova.

77′ Triplo cambio nel Mantova: escono Gerbaudo, Di Molfetta e Pinton, entrano Lucas, Mazza e Panizzi. Troise ha esaurito le sostituzioni.

72′ I marchigiani provano a spingere sull’acceleratore in virtù della doppia superiorità numerica. Il Mantova dovrà stringere i denti.

69′ Samb pericolosamente in avanti, ma l’azione sfuma.

68′ Troise richiama in panchina Zibert e inserisce Militari.

65′ Incredibile espulsione del neoentrato Silvestro, al quale deve essere scappato qualcosa contro l’arbitro. Il Mantova in 9.

62′ Bravo Tozzo a intercettare un traversone molto pericoloso di Biondi.

61′ Primo cambio per il Mantova: esce Ganz ed entra Silvestro.

58′ Punizione per il Mantova da ottima posizione. Di Molfetta centra la barriera.

55′ L’arbitro allontana dalla panchina il preparatore dei portieri della Samb, Visi.

54′ La Samb chiede un rigore per presunto tocco di braccio di Gerbaudo.

49′ Batti e ribatti, palla a Lescano che scarica il destro al volo da fuori area, palla altissima.

47′ Subito Mantova in avanti con Di Molfetta che tenta la conclusione al volo da lunga distanza, ma colpisce male e manda fuori.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 2′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Debole diagonale di Lombardo, Tozzo si distende e blocca.

43′ Ottima reazione del Mantovca, che insiste a pressare.

42′ L’attaccante biancorosso è tornato in gol dopo due mesi e mezzo: è la sua rete numero 10.

40′ Il Mantova pareggia!!!!!!! Dal dischetto realizza Simone Ganz!

38′ Rigore per il Mantova per fallo di Lombardo su Ganz!

37′ Sugli sviluppi della punizione Cheddira lavora bene il pallone, crossa e il pallone scheggia la traversa. Ma la sfera era uscita, dunque nulla di fatto.

36′ Momento difficile per il Mantova, che ha perso il suo capitano (e bomber). Ma ora c’è una punizione da 30 metri.

31′ Intervento falloso di Guccione a centrocampo. Seconda ammonizione e cartellino rosso. Mantova in 10.

30′ Si ripete il copione delle ultime partite: avversari in gol al primo tiro in porta. Ma ora il Mantova deve cambiare passo.

27′ Samb in vantaggio. Gran punizione di Botta che si infila nel sette.

26′ Ammonito Guccione per una trattenuta su Botta. Punizione dalla trequarti per la Samb.

23′ Primo vero squillo del Mantova: serie di passaggi, Guccione dentro per Cheddira il cui diagonale da buona posizione finisce a lato.

21′ Match soporifero, con troppi errori da una parte e dall’altra.

20′ Stavolta è Tozzo a neutralizzare un lungo traversone dalla destra.

18′ Punizione di Guccione dalla sinistra, Nobile sicuro anticipa tutti in presa alta.

15′ Disimpegno errato della difesa ospite, scambio Guccione-Ganz, ma la palla per l’ex Ascoli è troppo lunga e il portiere può uscire.

13′ Altro corner in successione, ma anche stavolta è un nulla di fatto.

12′ Primo corner della gara: è per la Samb.

10′ Nulla da segnalare in questi primi 10 minuti. Il match non decolla.

La Samb batte il calcio d’inizio. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa con banda bianca, Sambenedettese in blu. Prima del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex arbitro Maurizio Mattei.