Calcio Coppa Italia Eccellenza – Guagnetti-gol regala il derby al Castiglione

CASTIGLIONE Il derby del riscatto finisce con la vittoria di un Castiglione poco brillante, ma efficace, che trova i tre punti grazie ad una delle specialità della casa: i calci piazzati.

Tuttavia la Governolese può guardare al futuro con un po’ più di ottimismo. Perchè al di là del risultato la squadra di Fattori, pur in grande emergenza (e con la panchina cortissima), fa un passo avanti a livello di prestazione e nella ripresa dimostra di meritare il pareggio. Certo, i Pirati devono ancora migliorare moltissimo e recuperare un paio di giocatori fondamentali come Bianchi e Terragin, aggiungendo, magari, qualche altro tassello dal mercato, per giocarsi la salvezza nella prossima Eccellenza.

Al Lusetti, di fronte a quasi 300 spettatori, decide l’incontro un gol di Guagnetti alla fine del primo tempo, ben imbeccato dal calcio d’angolo di Fantoni.

Il primo tempo parte lento: la Governolese schiera un 4-3-3 con diversi giocatori adattati. Tra questi Ferraro terzino, Busatto centrale e ben quattro quote dal 1’. Di fronte il 4-3-1-2 del Castiglione, con Salomoni a proporre dietro Ghirardi e Hassan. Primi minuti di studio, poi nel giro di 3’ arrivano altrettante emozioni: al 9’ punizione di Fantoni dalla trequarti a spiovere in area, salta in cielo Guagnetti che segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 10’ Omoregie scappa sulla corsia di destra: tiro-cross teso che Piccinardi allontana di piede. All’11’ Ghirardi apre per Hassan che libera Salomoni, ma il tiro è debole e Loschi blocca senza difficoltà. Al 17’ è ancora Governolese: altro spunto irresistibile di Omoregie sulla destra, che salta il diretto avversario e serve Borghi, ma la conclusione finisce altissima. Squillo del Castiglione al 26’, con Canziani che scappa sulla sinistra e serve dal fondo a centroarea Hassan, che di testa non inquadra la porta da buonissima posizione. Al 44’ il gol: si ripete lo schema Fantoni-Guagnetti, colpo di testa del difensore in rete, stavolta da corner. Nella circostanza, però, non è impeccabile l’uscita del portiere ospite Loschi.

Si va al riposo e nella ripresa la Governolese entra con la voglia di reagire: al 50’ dai e vai Rossin-Rigon, la difesa spazza con qualche affanno. Al 56’ fraseggio Omoregie-Rossin-Nouhi, il Castiglione sbroglia. Al 61’ ci prova dalla distanza Salomoni, ma la palla è abbondantemente fuori. Al 69’ palla invitante di Salomoni per Hassan, Loschi esce tempestivamente. Un minuto dopo altro tentativo di Salomoni, fuori.

Al 74’ cross pericoloso di Bernardi in area aloisiana, Xeka manca l’appuntamento col pallone. Al 78’ lancio millimetrico per Hassan, che con una prateria di fronte si allunga troppo la palla: Loschi non ha difficoltà ad uscire e bloccare. Nel finale (88’) Ferraro salva a pochi passi dalla porta e all’ultimo assalto (95’) il neoentrato Salerno tenta il colpo della domenica con una bella rovesciata, che però trova attentissimo Piccinardi, il quale blocca e chiude di fatto la sfida.

CASTIGLIONE-GOVERNOLESE 1-0 (44′ Guagnetti)