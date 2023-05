Calcio 1a Categoria Crer – Il Viadana vince a Berceto e si salva: decide Opoku su rigore

Viadana Con una grande prestazione il Viadana espugna Berceto e si salva direttamente. I canarini partono col piglio giusto e dopo 5’ si rendono pericolosi con un tiro a giro di Dede: grandissima parata di Benelli, che toglie letteralmente la palla dal sette. Il vantaggio ospite è rinviato solo di 2’: Paolo Gorni si guadagna un rigore per un netto contrasto in area. Dal dischetto Elvis Opoku realizza il vantaggio. Il Viadana controlla la gara e al 40’ sfiora il raddoppio con un’incornata di Buoli: ancora Benelli straordinario a dire di noi ai canarini. Nel secondo tempo il copione non cambia: è di nuovo Dede che coglie la traversa interna, la palla rimbalza sulla riga ma non arriva il 2-0. L’assalto del Terre Alte Berceto produce poco, se non qualche mischia: saranno i parmensi ad andare ai play out col Ghiare.

«La salvezza diretta per il Viadana non era un risultato scontato – dice il ds Damiano Mazzieri a fine gara -. Avevamo allestito una rosa di giovani, piena di scommesse, quasi tutte vinte, lanciando tanti ragazzi interessanti a discapito dell’esperienza. Credendo in un allenatore, Fabio Mussetola, che ha lavorato bene e ha portato, con tutti noi, la nave in porto. L’obiettivo era quello di mantenere la categoria, creando uno zoccolo duro sul quale impostare un futuro più ambizioso. E direi che ci siamo riusciti».