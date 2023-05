Calcio 3a Categoria – Pegognaga in paradiso: vince il derby col Moglia ed è promosso in Seconda

Pegognaga Vittoria meritata del Pegognaga che doma il Moglia per 2-1 e festeggia la promozione in Seconda Categoria. I padroni di casa scappano via con Beltrami e poi con Rossetti, ma gli ospiti trovano la forza di reagire e accorciano con Bouchama. Alla fine i ragazzi di mister Tarantolo reggono l’urto e si portano a casa la vittoria.

La cronaca. Pronti via e subito Pegognaga che si fa vedere con un cross dalla destra di Rossetti per Boanini, ma la palla è troppo lunga e l’attaccante non riesce ad impattare. Dopo 1’ risponde il Moglia con la conclusione debole di Trombelli che Furgieri para senza problemi. Al 12’ ci prova Castellon dopo un dribbling secco sull’avversario, ma la palla finisce a lato di poco. Nei primi 15’ di gioco è il Moglia ad avere le maggiori occasioni da gol, ma il Pegognaga non è da meno. Assedio dei bianconeri che spingono alla ricerca del gol: al 23’ ci prova Trombelli con una conclusione dalla distanza, ma la sfera finisce centrale tra le braccia di Furgeri. Alla mezz’ora, si fa vedere per la prima volta Bouchama dalla distanza, ma calcia male e a lato. Dopo 2’ c’è il primo cambio della partita per il Moglia: esce l’infortunato Righi, fattosi male in un precedente scontro con un avversario, ed al suo posto entra Neri. Al 36’ il risultato cambia in favore del Pegognaga: tap-in vincente di Beltrami che riceve da Boanini dalla destra. Svarione difensivo di Malavasi che si perde completamente l’avversario. Si conclude così il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio di una rete. Nella ripresa il Moglia spinge sull’acceleratore con la botta dalla distanza di Castellon che finisce alta. Il Pego raddoppia al 51’ con una splendida cavalcata solitaria di Rossetti; a fine corsa, l’attaccante, a tu per tu con il portiere, esegue il tocco sotto morbido e trafigge il subentrato Bassi. I bianconeri non ci stanno ed al 56’ accorciano le distanze da rimessa: Bouchama stoppa di petto, mette giù la sfera e poi di punta calcia dove Furgieri non può arrivare. Passano 6’ e sempre Bouchama si mette in proprio: riceve palla dal compagno dopo un buon cambio di gioco, scatta sulla fascia, dribbla l’avversario, si gira e tenta la conclusione ma calcia debole e centrale. Al 64’ uno strepitoso intervento di Furgieri nega il pari agli ospiti; punizione insidiosa di Trombelli con l’estremo difensore rossoblù che deve tuffarsi per deviare in angolo. I rossoblù resistono e strappano il pass per la Seconda Categoria. La festa può esplodere.

Comprensibilmente euforico a fine gara il tecnico del Pegognaga, Alex Tarantolo: «Abbiamo trascorso un anno meraviglioso – dice entusiasta – . Non abbiamo mai smesso di credere nei nostri valori e penso che in campo si sia visto. È stata una partita sporca, ma alla fine l’unica cosa che contava erano i 3 punti». Ripercorrendo l’annata, al mister si riempiono gli occhi di gioia quando racconta dell’impresa dei suoi ragazzi: «I miei uomini sono stati scartati tutti dalle altre società – sottolinea – . Nessuno puntava su di loro. Ora si devono ricredere tutti. Già dallo scorso anno hanno deciso di affidarsi totalmente a me, quindi non posso fare altro che ringraziarli e congratularmi con loro per questa meravigliosa promozione in Seconda».

RISULTATI 32a GIORNATA

Union Colli-Atletico Castiglione 0-1

Segnate-Borgo Virgilio 2-1

River-Sustinentese 2-1

Casteldariese-Don Bosco 0-5

Rapid Olimpia-Juniors Cerlongo 0-2

Guidizzolo-Mantovana 1-1

Sporting Pegognaga-Moglia 2-1

Voltese-Robur Marmirolo 3-0

Ha riposato: Castellucchio