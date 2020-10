Ubriaco schiaccia un pisolo steso tra le tombe al cimitero di Gabbiana

MARCARIA – Era decisamente stanco e decisamente ubriaco tanto da addormentarsi per la strada, e più precisamente al cimitero di Gabbiana. Un “disguido” che ha causato un grande spavento ad una signora che andando a trovare i suoi cari ha visto l’uomo a terra pensandolo morto. È successo nel primo pomeriggio dell’altro ieri nel cimitero di Gabbiana e la notizia si è presto diffusa: un episodio fortunatamente risoltosi nel migliore nei modi ma che ha provocato un grosso spavento ad una anziana signora. La donna, stando a quanto emerso, si era recata al cimitero per visitare la tomba di alcuni cari quando, camminando per il campo santo, vedeva un uomo riverso a terra. Il primo pensiero è andato ad un malore improvviso con il timore che l’uomo a terra potesse anche essere morto. Immediati i soccorsi da cui emergeva poi come l’uomo non avesse in realtà avuto alcun malore: il signore si era solamente addormentato. Sul posto intervenivano anche gli agenti della polizia locale di Marcaria che appuravano così come l’uomo in questione fosse un senzatetto che stanco – e probabilmente anche in seguito a qualche bicchiere di troppo – si sarebbe introdotto nel cimitero per poi sdraiarsi a terra ed addormentarsi profondamente.