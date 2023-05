Calcio 1a Categoria – Sporting: quattro schiaffi alla Serenissima. Domenica la rivincita ai play off

Goito Già sicure di un posto agli spareggi, Sporting Club e Serenissima hanno dato ieri vita ad un derby mantovano di Prima Categoria particolarmente acceso: le due virgiliane chiudono rispettivamente quarta e terza e domenica prossima si giocherà la stessa sfida tra goitesi e biancazzurri, ma a campi invertiti. A Roncoferraro, alla squadra di Tenedini, basterà il pareggio per passare. Ma il round ieri l’ha vinto il team di De Martino, che si è imposto con un secco 4-1 e ha dato spazio a tantissimi giovani e atleti locali: dal 60’ erano addirittura 10 i giocatori in campo nati calcisticamente nello Sporting.

I tre punti, insomma, vanno al team di De Martino, che ha giocato con la giusta cattiveria, andando con maggiore determinazione su ogni palla. A partire meglio però è la Sere, che dopo 30 secondi ha la chance di passare con Boukaroua, bravo Ferrari a respingere il tentativo del bomber ospite. Al quarto d’ora però lo Sporting va in vantaggio: Ongaro lancia Neroni che crossa in mezzo per Ndiaye: stacco di testa di Amadou per l’1-0. I padroni di casa amministrano, ma su punizione, alla mezzora, Eddaoudi pesca il jolly e pareggia. L’1-1 dura poco, però, visto che il team di Goito torna subito avanti al 35’: Ongaro scambia con Ndiaye e sulla palla di ritorno fa partire un rasoterra molto angolato che fulmina Mazza, il quale, forse , aveva “battezzato” fuori il pallone.

Nel secondo tempo è ancora monologo dello Sporting: i padroni di casa siglano subito il 3-1 con Forgione, con quest’ultimo che trova anche il poker con un altro gran tiro da fuori area. Finisce dunque 4-1: segnale importante da parte di Novello e compagni che avvertono la Sere. Ma domenica prossima i biancazzurri cercheranno sicuramente il riscatto (e il pass per il secondo turno), avendo due risultati su tre a disposizione.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Bagnolese-Leoncelli 3-0

Porto-Curtatone 1-3

Gonzaga-Pavonese Cigolese 0-0

San Paolo-Pralboino 2-2

Nuvolera Montichiari-Rapid United 2-2

Sporting Club-Serenissima 4-1

Union Team-Sermide 5-1

Verolese-Virtus Manerbio 3-4

I VERDETTI

Union Team promosso in Promozione

1° turno play off (14 maggio)

Nuvolera-Rapid United

Serenissima-Sporting Club

San Paolo e Sermide retrocesse

in 2ª Categoria

Play out (and. 14, rit. 21 maggio)

Curtatone-Pavonese Cigolese