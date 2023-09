Ciclismo – I baby Ciotola e Viola Mazzola sul podio a Visano

Mantova Si è aperto con eccellenti risultati il fine settimana agonistico per gli atleti mantovani; in particolare, a mettersi in luce, sono stati i Giovanissimi del Ciclo Club 77 che ieri hanno gareggiato a Visano (Bs). Viola Mazzola si è classificata terza nella G4; Marco Casciano nella G5 ha chiuso al 5° posto e Giorgio Ciotola nella G6 ha sfiorato il successo concludendo al 2° posto.

Oggi il programma delle corse è assai ricco, partiamo allora dalle due in programma in terra mantovana. Stamane alle 9.30, a Bagnolo San Vito, si terrà il Trofeo Mantova Village, gara riservata al ciclismo femminile e in particolare alle atlete delle categorie Esordienti e Allieve. Complessivamente sulla linea di partenza delle due gare previste si porteranno circa 150 ragazze e tra di loro le atlete mantovane cercheranno di conquistare la maglia di campionessa provinciale per la stagione 2023. Un appuntamento, quello odierno, che vedrà impegnati in cabina di regia i dirigenti del Ciclo Club 77 con i quali collaboreranno la direzione della Città della Moda bagnolese, il Comune di Bagnolo San Vito e il Comitato provinciale Fci. La corsa si terrà su un circuito di 4 km che le atlete dovranno percorrere più volte prima di tagliare il traguardo. Questa manifestazione avrà un valore doppio in quanto sarà la frazione conclusiva del Trittico Rosa “Dalla Postumia al Mincio” e anche la penultima prova del Trofeo Ros, una challenge interregionale alla sua prima edizione.

Il secondo appuntamento virgiliano sarà dedicato alla specialità dell’Mtb, sul tracciato ricavato nel Bosco Post Industriale adiacente al Campo Canoa di Mantova: al via un centinaio di atleti della categoria Giovanissimi. La gara organizzata dai dirigenti dell’R84 Factory Team sarà valida quale penultima prova dello Junior Cup Mtb Avis e assegnerà le maglie di campioni provinciali della specialità. (bio)