Calciomercato dilettanti – Colpo del Porto: è fatta per Marco Guidi

MANTOVA La notizia “bomba” di giornata è il passaggio di Marco Guidi al Porto. L’operazione, che vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, è stata confermata ieri dal diesse biancazzurro Luca Baraldi. «Guidi è un attaccante di categoria superiore – afferma – un elemento che può far compiere alla squadra il salto di qualità che auspichiamo e per il quale siamo al lavoro per rinforzare ulteriormente l’organico con altri due/tre elementi di esperienza. Uno potrebbe essere Alberto Ambroso, che contiamo di reintegrare nella rosa. Detto questo, la politica della società non cambia: massima fiducia quindi nei nostri ragazzi, molti dei quali arrivano dal settore giovanile, e nel lavoro di mister Merlin».

In casa Sporting Club, il posto lasciato libero in attacco da Guidi potrebbe essere riempito da Ndiaye per quello che si profila essere uno scambio sull’asse Goito-Porto Mantovano. Ancora in Promozione, Mattia Nardi resta all’Asola. Tegola per il Casalromano: il portiere Luca Garletti si è rotto il tendine d’Achille, gialloblù in cerca di un sostituto. A proposito di portieri, Accialini per problemi fisici potrebbe smettere di giocare e il Viadana deve trovare un’alternativa: piaceva Rufo, ma è tornato alla Governolese. La quale conferma due giovani, il difensore Pietro Busatto e il centrocampista Alessandro Cenzato, entrambi classe 2000. Oggi si potrebbe sbloccare, in un senso o nell’altro, la trattativa con Avanzini e Del Bar, obiettivi dei Pirati per l’attacco.

Si profila un braccio di ferro tra Suzzara è San Lazzaro per l’attaccante Rasini: il cartellino è del SanLa, ma i bianconeri hanno il gradimento del ragazzo e intanto continuano il pressing su Giarruffo, tornato alla Gove dal prestito al Gonzaga.

Capitolo allenatori: causa impegni di lavoro, Oreste Signorini potrebbe lasciare la guida della Voltesi; sempre in collina, Bertocchi è confermato sulla panchina del Cavrianponti.