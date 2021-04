Tennis tavolo paralimpico – Castel Goffredo imbattuto nel concentramento al PalaMazzi

CASTEL GOFFREDO Il PalaTennistavolo “Elia Mazzi” di Castel Goffredo ha ospitato il secondo concentramento del campionato di Serie A1 per le classi 1-5. La Fondazione Bentegodi ha conquistato due vittorie, per 3-0 sullo Sport Club Etna e 3-0 sull’Ask Kras. I veneti hanno però mancato il tris, perché sono stati battuti per 3-1 dalla Brunetti Castel Goffredo di Michela Brunelli ed Elia Bernardi, l’unica squadra rimasta senza sconfitte. La Radiosa “I Draghi” ha prevalso per 3-1 sulla Polisportiva Handicappati Fiorentini e per 3-0 sullo Sport Club Etna, pareggiando per 2-2 con l’Ask Kras. Anche il Kras e la Po.Ha.Fi., che hanno impattato lo scontro diretto, hanno avuto la meglio per 3-0 sullo Sport Club Etna. Primo punto per la Pongistica Basso Piave San Donà, grazie al 2-2 contro la Fondazione Bentegodi. In classifica la Fondazione Bentegodi guida con 9 punti (6 partite giocate) e precede con 7 Castel Goffredo (4).