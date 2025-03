Calcio 1a Categoria Crer – Questo Viadana va davvero al… Max Rossi: “Bravi e fortunati a battere la capolista. Sotto con la Povigliese”

Viadana E’ stato il successo del collettivo, ma anche di alcune individualità, quello centrato domenica dal Viadana, davanti al suo pubblico per 3-2 sulla Virtus Correggio, capolista nel girone C di Prima Categoria Crer. Grazie a questo importante exploit, i rivieraschi salgono a quota 31 e nel prossimo turno li attenderà il derby sul campo della Povigliese, avanti di un punto in graduatoria.«Possiamo dire di essere stati anche fortunati – spiega il tecnico dei canarini Max Rossi – nel riuscire a battere la capolista, un avversario tosto, di valore, costruito per stare in alto. Non a caso domina la classifica del girone. La mia squadra ha dato tutto quello che poteva. Vorrei fare un grande plauso a Ben Hassen, Saccenti e Tommaso Bozzolini, ma anche a Nidtaleb, che sono stati sicuramente tra i migliori, ma voglio sottolineare che tutta la squadra ha fatto una grande prestazione. Siamo contenti: abbiamo aggiunto punti preziosi, non era facile avere la meglio su un undici così ben allenato. Ora testa al derby con la Povigliese, una partita molto sentita per noi. Dovrebbe essere una bella gara. Per noi non perdere sarebbe fondamentale: un altro ottimo banco di prova» .Rientra Mortini, ancora inutilizzabile Gabriele Bozzolini per problemi fisici.