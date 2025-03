Tamburello – Medole 2º al “Memorial Ongaro”. Sabato il debutto in campionato fuori casa contro la Gussaghese

Medole Il Medole conquista il secondo posto al 1° Memorial “Dante Ongaro” svoltosi a Capriano del Colle nei giorni scorsi. La nuova formazione del presidente Alessandro Baroni, che quest’anno affronterà il campionato regionale di serie C, ha debuttato in occasione del torneo dedicato alla memoria del campione locale Dante Ongaro, scomparso l’anno scorso. Del compianto atleta bresciano ha parlato il goitese Enzo Cartapati, presidente della Commissione Storia della Fipt, ricordando i due titoli nazionali di B con il Flero, le sue imprese nel Monferrato, nel Moncalvo, e poi le sue esibizioni nel Mantovano, anche nel Medole degli anni ’60. Il sestetto medolese diretto da Elio Barachetti, nella finale contro i veronesi del Castelnuovo, dopo un avvio promettente ha subito la rimonta degli avversari. Saprà sicuramente rifarsi nel campionato lombardo, per la prima volta disputato a livello regionale, nel quale dovrà vedersela, oltre che con le bergamasche e bresciane, anche con le squadre mantovane di Ceresara e Malavicina. Il campionato avrà inizio domani e vedrà il Medole in trasferta contro la Gussaghese, mentre per le due virgiliane è previsto il primo derby della stagione sul campo di Malavicina.

La formazione del Medole: Lorenzo Bianchi, Diego Biagi, Paolo Cavallara, Massimiliano Zamboni, Leonardo Pesci, Nicola Marai e Luca Spagna.