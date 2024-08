Calcio 1a Categoria – Curtatone al galoppo: quest’anno vuole stupire

Curtatone Sui blocchi di partenza anche il Curtatone, che riparte dalla Prima Categoria, dopo aver dominato la Seconda. Nuovo il tecnico, con Carturan che ha raccolto il testimone da Ghirardi, rimasto come ds. Quattro gli assenti, ancora alle prese con le meritate vacanze. «Niente discorso alla squadra – ha detto il presidente Paolo Ferretti – perché ho visto i ragazzi con voglia di ripartire e di lavorare. Questo è sempre un buonissimo segnale, al via di una stagione. Sabato, nel triangolare di Nogara, la nostra prima uscita. Obiettivo in campionato, una posizione di medio alta classifica. Penso che ce la potremo fare. Il girone? Niente male».