MantovaFilmFest, la nostra storia si racconta al cinema

Mantova Una serata speciale ieri, in piazza Leon Battista Alberti. Per presentare il programma al pubblico. Poi dal 21 al 25 agosto si susseguiranno gli appuntamenti di MantovaFilmFest. Due gli incontri dedicati a Marcello Mastroianni, come illustrato dal presidente di Mantova Film Studio Salvatore Gelsi, per celebrare i cento anni dalla nascita dell’attore. Cinque i titoli della Retrospettiva rivolta alle produzioni della casa Titanus, nel suo centoventesimo anniversario. Dopo i grandi successi ottenuti con melodrammi quali “Catene” e successivamente con tutta la serie di “Pane, amore e…” l’impresa si trovò in difficoltà, a seguito delle uscite de “Il Gattopardo” e “Le 120 giornate di Sodoma”, lavori che superarono ampiamente il budget previsto. Da lì l’attività soprattutto di distribuzione cinematografica. E ad oggi la produzione prevalentemente televisiva.

Il Concorso Opera Prima vede in competizione otto film d’esordio di produzione italiana, come posto in evidenza da Paolo Cenzato del comitato organizzatore. Il premio sarà assegnato all’opera più votata dal pubblico. Nelle giornate del Festival saranno presenti alcuni registi dei lavori presentati, tra cui Marco Santarelli (“Samad”), Damiano Giacomelli (“Castelrotto”), Gianluca Santoni (“Io e il secco”) e gli attori Andrea Lattanzi (“Animali randagi”, “Io e il secco”) e Giorgio Colangeli (“Castelrotto”).

Cinque le proposte per Filmdoc, i racconti in forma di documentario, quest’anno collegati dal tema comune del margine e della frontiera. Quattro le opere prime del panorama internazionale. E poi gli eventi speciali, a partire dalla pre apertura, il 20 agosto, alle 21.15. Una masterclass con la scenografa Cristina Possenti, il 21 dalle 18, dà il via a una futura serie di incontri sui mestieri del cinema. “Day of the fight” di Jack Huston, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, rappresenterà l’anteprima di chiusura, il 25 agosto alle 21.15.

Con la sua offerta globale MantovaFilmFest porta agli spettatori non solo qualità, ma un’occasione di crescita culturale, di conoscenza storica del nostro Paese, come sottolineato dal sindaco Mattia Palazzi. Che ha espresso l’intenzione di attivare una convenzione che permetta supporto alla manifestazione nei prossimi anni.

Tutti gli eventi della rassegna si terranno nella sala interna e nell’arena estiva del Cinema Mignon, in via Benzoni. Abbonamento 30 euro, in vendita dall’8 agosto al Cinema Mignon (16.30-21.30) o all’edicola di Walter Toajari, via Frattini 4. Ingresso singolo occasionale secondo disponibilità: 7 euro, presso la biglietteria del Cinema Mignon prima di ciascuna proiezione. Infotel: 3348179533 – attivo dal 5 agosto (dalle 10 alle 20); mail: info@mantovafilmfest.com; web: www.mantovafilmfest.com.